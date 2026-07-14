Цветы будут стоять неделями: добавьте в воду два средства из кухонного шкафа (видео)

Срезанные цветы часто быстро теряют свежесть, особенно в жаркую погоду.

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Букет, который еще вчера украшал комнату, уже через несколько дней может начать увядать. Однако продлить жизнь цветам можно с помощью простых средств, которые найдутся практически на каждой кухне.

Блогерша и эксперт из домашних лайфхаков Шантель Мила поделилась на своей TikTok-странице "mama_mila_" способом, который помогает дольше сохранять свежесть букетов. По ее словам, этот метод подходит как для приобретенных в магазине цветов, так и для срезанных в собственном саду растений.

Для приготовления такой "подкормки" нужно наполнить вазу водой примерно наполовину, а затем добавить две столовые ложки белого уксуса. Он помогает снизить количество бактерий в воде, которые могут ускорять порчу цветов.

После этого в вазу добавляют две столовые ложки сахара – обычного или сахарной пудры – и тщательно перемешивают смесь. Сахар выполняет роль дополнительного источника питательных веществ для срезанных растений, которые после отделения корневой системы уже не могут получать необходимые вещества естественным путем.

В то же время специалисты советуют не забывать о правильной подготовке букета. Перед тем как поставить цветы в вазу, стебли следует обрезать под углом примерно 45 градусов. Лучше всего делать это под водой, чтобы предотвратить попадание воздуха в ведущие ткани растения. Также желательно удалить листья, которые окажутся ниже уровня воды.

Однако с сахаром следует соблюдать осторожность. Хотя он помогает поддерживать цветы, одновременно может создавать питательную среду для размножения бактерий. Именно поэтому его рекомендуют использовать вместе с уксусом, который помогает сохранить воду почище.

Такой простой домашний способ может помочь дольше любоваться букетом и не тратить лишние средства на специальные средства по уходу за срезанными цветами.