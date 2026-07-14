Овочеве асорті з грибами на зиму: заготовка, яка замінить одразу кілька банок солінь
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Заготівля з огірків, перцю, моркви та печериць в одній банці
Домашні заготовки на зиму зручні тим, що в одній банці можна поєднати одразу кілька овочів і отримати оригінальну закуску. Один із таких варіантів — овочеве асорті з печерицями. До нього входять огірки, болгарський перець, морква, цвітна капуста та гриби, а маринад робить смак яскравим і помірно гострим.
Рецептом заготівлі поділилася автор акаунту ptashka_nadia.77 в Instagram. Готується асорті у два етапи: спочатку овочі витримують у сольовому розчині, а потім заливають маринадом і стерилізують.
Для цієї заготовки краще брати дрібні печериці, бо вони щільніші та краще тримають форму після стерилізації. Овочі намагайтеся нарізати однаковими шматочками, щоб вони рівномірно промаринувалися, а гіркий перець додавайте на свій смак, адже саме від нього залежить гострота готової закуски.
Інгредієнти
- огірки — 2 кг
- печериці (дрібні) — 500 г
- болгарський перець — 1 кг
- морква — 200 г
- цибуля — 500 г (за бажанням)
- цвітна капуста — 300 г
- гіркий перець — 30 г
Для сольового розчину:
- вода — 2,5 л
- кам’яна сіль — 1 повна склянка з гіркою (250 мл)
Для маринаду:
- вода — 5 склянок по 250 мл
- цукор — 3 склянки
- оцет 9% — 2 склянки
Приготування
- Овочі миємо й нарізаємо, змішуємо з печерицями.
- Заливаємо овочі сольовим розчином і залишаємо на 2 години, періодично перемішуючи.
- Зливаємо розсіл, овочі щільно розкладаємо в чисті банки.
- Кип'ятимо маринад і заливаємо ним банки з овочами.
- Накриваємо банки кришками й стерилізуємо 7 хвилин після закипання води.
- Герметично закручуємо банки, перевертаємо догори дном і укутуємо до повного охолодження.
Як подавати
Овочеве асорті з печерицями стане чудовою закускою до м'ясних і картопляних страв. Воно добре поєднується зі смаженим м'ясом, домашньою ковбасою та печеною картоплею, а взимку стане яскравим доповненням до святкового столу.