Раздавите и запеките: как приготовить молодую картошку в разы вкуснее
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Простое в приготовлении, но очень вкусное блюдо
Сезон молодой картошки длится недолго, и не стоит ограничиваться приготовлением ее только в вареном виде. В запеченном виде молодая картошка получается не менее вкусной.
Таким способом приготовления молодой картошки поделилась автор кулинарного блога yanni.cooking в Instagram. Рецепт совсем не сложный, а результат получается удачным.
Перед тем как перейти к рецепту, несколько полезных советов. Молодую картошку для этого блюда лучше брать некрупную и одинаковую по размеру. Так она равномерно пропечется. Кожуру счищать не нужно, именно в ней остается больше всего вкуса и пользы. А чтобы картошка не пригорела и корочка получилась ровной, застилайте противень пергаментом для выпечки.
Ингредиенты
- молодая картошка — 700–800 г
- оливковое масло — 2–3 ст. л.
- чеснок — 2–3 зубчика (или 1–2 ч. л. сушеного)
- соль — по вкусу
- черный перец — по вкусу
- паприка — по желанию
- пармезан — 30–50 г
- укроп — небольшой пучок
Для соуса:
- сметана или густой йогурт — 4 ст. л.
- чеснок — 1 зубчик
- укроп — небольшой пучок
- соль — по вкусу
- лимонный сок — немного
Приготовление
- Молодую картошку тщательно моем, кожуру не счищаем, и отвариваем 15–20 минут до мягкости.
- Выкладываем клубни на противень и слегка придавливаем каждый дном стакана или чашки, чтобы получились приплюснутые лепешки.
- Поливаем оливковым маслом, добавляем измельченный чеснок, соль, перец и паприку.
- Запекаем при температуре 220 градусов около 25–30 минут, пока края не станут золотистыми и хрустящими.
- Достаем противень из духовки, посыпаем картошку тертым пармезаном и рубленым укропом.
- Для соуса смешиваем сметану или йогурт с измельченным чесноком, укропом, солью и несколькими каплями лимонного сока.
Как подавать
Запеченную молодую картошку подают горячей, сразу с противня, вместе с холодным чесночно-сметанным соусом. Такое блюдо хорошо сочетается с овощными салатами, зеленью и мясными закусками, а еще отлично подходит как самостоятельная закуска.