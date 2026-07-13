Раздавите и запеките: как приготовить молодую картошку в разы вкуснее

Простое в приготовлении, но очень вкусное блюдо

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Сезон молодой картошки длится недолго, и не стоит ограничиваться приготовлением ее только в вареном виде. В запеченном виде молодая картошка получается не менее вкусной.

Таким способом приготовления молодой картошки поделилась автор кулинарного блога yanni.cooking в Instagram. Рецепт совсем не сложный, а результат получается удачным.

Перед тем как перейти к рецепту, несколько полезных советов. Молодую картошку для этого блюда лучше брать некрупную и одинаковую по размеру. Так она равномерно пропечется. Кожуру счищать не нужно, именно в ней остается больше всего вкуса и пользы. А чтобы картошка не пригорела и корочка получилась ровной, застилайте противень пергаментом для выпечки.

Ингредиенты

молодая картошка — 700–800 г

оливковое масло — 2–3 ст. л.

чеснок — 2–3 зубчика (или 1–2 ч. л. сушеного)

соль — по вкусу

черный перец — по вкусу

паприка — по желанию

пармезан — 30–50 г

укроп — небольшой пучок

Для соуса:

сметана или густой йогурт — 4 ст. л.

чеснок — 1 зубчик

укроп — небольшой пучок

соль — по вкусу

лимонный сок — немного

Приготовление

Молодую картошку тщательно моем, кожуру не счищаем, и отвариваем 15–20 минут до мягкости. Выкладываем клубни на противень и слегка придавливаем каждый дном стакана или чашки, чтобы получились приплюснутые лепешки. Поливаем оливковым маслом, добавляем измельченный чеснок, соль, перец и паприку. Запекаем при температуре 220 градусов около 25–30 минут, пока края не станут золотистыми и хрустящими. Достаем противень из духовки, посыпаем картошку тертым пармезаном и рубленым укропом. Для соуса смешиваем сметану или йогурт с измельченным чесноком, укропом, солью и несколькими каплями лимонного сока.

Как подавать

Запеченную молодую картошку подают горячей, сразу с противня, вместе с холодным чесночно-сметанным соусом. Такое блюдо хорошо сочетается с овощными салатами, зеленью и мясными закусками, а еще отлично подходит как самостоятельная закуска.