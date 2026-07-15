Сезонна страва, яку захочеться повторити: кабачкова "паста" у вершковому соусі (відео)

Легка та смачна страва

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Кабачки — це універсальні літні овочі з ніжною текстурою та нейтральним смаком, з яких можна приготувати безліч страв: від запіканок і салатів до ароматної кабачкової намазки для бутербродів. Завдяки своїй соковитості вони добре поєднуються з вершковими, сирними та овочевими соусами, а молоді плоди не потребують складної підготовки. А сьогодні ми пропонуємо приготувати швидку літню вечерю — кабачки у вершковому соусі з томатами, яка нагадує ніжну овочеву пасту. Для цієї страви краще обирати молоді кабачки невеликого розміру з тонкою шкіркою, а помідори чері — стиглі та ароматні, адже саме вони надають соусу природної солодкості. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anna._.didus".

Важливо не перетримати кабачки під час приготування, щоб вони залишилися з легкою пружністю і не перетворилися на однорідну масу. Для більш насиченого смаку варто використовувати якісний крем-сир без зайвих добавок, а вершки краще брати з жирністю від 30%, оскільки вони зроблять соус густішим і ніжнішим. За бажанням вершки можна замінити натуральним йогуртом або сметаною, а замість твердого сиру для подачі використати пармезан чи інший витриманий сир із виразним смаком.

Як приготувати пасту з кабачків

Інгредієнти:

кабачки — 3 маленькі шт.;

часник — 4 зубчики;

помідори чері — 10 шт.;

крем-сир — 4 ст. л.;

вершки 33% — 100 мл;

вода — 50 мл;

твердий сир — для подачі;

олія — для смаження;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування:

Вимити кабачки, розрізати навпіл і нарізати тонкими слайсами, імітуючи форму пасти. За потреби видалити надлишок вологи паперовим рушником. Подрібнити часник, а помідори чері нарізати невеликими шматочками. Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії, обсмажити часник до появи аромату, додати помідори чері та готувати кілька хвилин, поки вони не стануть м’якими. Додати до овочів крем-сир, вершки, воду, сіль і перець, перемішати та прогріти соус до однорідної консистенції. Викласти у сковороду кабачкові слайси, перемішати із соусом і тушкувати кілька хвилин до готовності, залишаючи овочі трохи пружними. Посипати готову страву тертим твердим сиром і подавати гарячою.

Як і з чим подавати

Кабачки у вершковому соусі найкраще подавати одразу після приготування, поки соус залишається ніжним і ароматним. Страву можна прикрасити свіжою зеленню — базиліком, петрушкою або кропом, а для більш насиченого смаку додати трохи тертого пармезану чи меленого перцю. Вона добре поєднується зі свіжим хлібом, грінками, запеченим м’ясом або рибою, а також може бути самостійною легкою вечерею.

Цей рецепт допомагає по-новому розкрити смак звичних кабачків і приготувати сезонну страву без зайвих витрат часу. Ніжний вершковий соус, соковиті томати та м’які кабачкові слайси створюють гармонійне поєднання, яке стане вдалим варіантом для літнього меню.