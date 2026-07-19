Хлеб из двух ингредиентов за 5 минут: простой рецепт без дрожжей (видео)

Хлеб – один из тех продуктов, без которых трудно представить ежедневный рацион.

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Его важно не только уметь правильно хранить, но и уметь приготовить, если нет запасов. Одним из таких рецептов вкусного хлеба всего из двух ингредиентов мы сегодня и хотим поделиться — без дрожжей и длительного замешивания теста. Для лучшего результата следует использовать густой натуральный йогурт без добавок и качественную муку с разрыхлителем, ведь именно они обеспечивают нежную текстуру мякиша. По желанию рецепт легко разнообразить, добавив к тесту сушеные травы, семена, специи или тертый сыр. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "cakeontherun".

Как приготовить хлеб из двух ингредиентов

Ингредиенты:

мука с разрыхлителем – 6 ст. л.;

натуральный густой йогурт – 4 ст. л.

Способ приготовления:

Смешать муку с йогуртом в миске до образования однородного теста. Слегка присыпать руки мукой, сформовать шар, осторожно вымесить тесто и придать ему форму небольшого батона. Если тесто слишком липкое, добавить еще немного муки. Выложить заготовку в корзину аэрогриля и готовить при 200 °C в течение 5 минут. Если хлеб внутри еще сыроват, продолжить приготовление еще 2–3 минуты. При отсутствии аэрогриля выпекать хлеб в духовке, разогретой до 200 °C, примерно 12–15 минут до золотистой корочки. Подавать хлеб теплым сразу после приготовления, пока корочка остается хрустящей.

Как и с чем подавать

Такой хлеб лучше всего подходит еще теплым со сливочным маслом, мягким сыром или домашними намазками, например хумусом или паштетом. Он также отлично дополняет супы, овощные салаты и завтраки с яйцами. При желании готовый хлеб можно смазать оливковым маслом и посыпать сушеными травами, кунжутом или семенами для более насыщенного вкуса.

Этот рецепт пригодится, когда нужно быстро приготовить свежий хлеб без дрожжей и длительного замешивания теста. Благодаря простым ингредиентам его легко адаптировать под свои предпочтения, добавляя специи, сушеные травы или тертый сыр непосредственно в тесто.