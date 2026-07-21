Не спешите раздавать кабачки: приготовьте из них повидло со вкусом киви (видео)

Кабачок — один из самых популярных летних овощей, сезон которого сейчас в самом разгаре, поэтому самое время готовить из него самые разные блюда.

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Из кабачков делают запеканки, оладьи, супы, закуски, а также популярную кабачковую намазку со сливочным сыром, которая давно стала любимым сезонным блюдом. Сегодня мы предлагаем необычный рецепт повидла кабачка со вкусом киви, которое удивляет ароматом и нежной текстурой, хотя готовится из доступных ингредиентов. Для наилучшего результата следует выбирать молодые кабачки без крупных семян, а сухое желе использовать хорошее качество с насыщенным вкусом – тогда повидло будет иметь яркий цвет, приятную консистенцию и сбалансированный вкус. Рецептом с нами поделились на TikTok-странице "prosti.rezeptu".

Как приготовить кабачковое повидло со вкусом киви

Ингредиенты:

кабачки (очищенные) – 2 кг;

сахар – 750 г;

лимонная кислота – ½ ч. л.;

сухое желе со вкусом киви – 3 пачки.

Способ приготовления:

Очистить кабачки от кожуры и семян, порезать небольшими одинаковыми кубиками, чтобы они равномерно проварились. Засыпать кабачки сахаром, аккуратно перемешать и оставить на 2–3 часа, чтобы хорошо пустили сок. Поставить массу на средний огонь, довести до кипения и варить 15–20 минут периодически снимая пену. Измельчить горячую массу погружным блендером до однородной консистенции без комочков. Добавить сухое желе со вкусом киви и лимонную кислоту, тщательно перемешать до полного растворения порошка. Довести повидло до кипения и варить еще 5–7 минут, помешивая постоянно, чтобы масса не пригорела. По желанию на этом этапе можно добавить щепотку ванили или чуть-чуть лимонной цедры для более выразительного аромата. Разлить горячее повидло в предварительно стерилизованные банки, герметично закатать, перевернуть дном вверх, укутать и оставить до полного охлаждения.

Как и с чем подавать

Кабачковое повидло со вкусом киви прекрасно подходит с тостами, свежей булкой, блинами, творожниками или оладьями. Его также можно использовать в качестве начинки для пирогов, рогаликов или прослойки для бисквитных тортов. Перед подачей повидло можно украсить листочками мяты или тонкими ломтиками киви, чтобы подчеркнуть его необычный вкус.

Такое повидло станет интересной альтернативой традиционным фруктовым заготовкам и поможет оригинально использовать щедрый урожай кабачков. Соблюдение пропорций, использование качественного желе и молодых овощей обеспечит нежную текстуру, красивый цвет и насыщенный вкус, который приятно удивит даже тех, кто не догадается, из чего приготовлен десерт.