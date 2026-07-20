Средиземноморская закуска из баклажанов заменит любой салат: готовится за полчаса
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Для приготовления понадобятся овощи, немного сыра и оливковое масло
Закуска из запеченных баклажанов с томатами черри и фетой — простое в приготовление, сытное и в то же время легкое блюдо. Блюдо выглядит аппетитно и подходит как для повседневного ужина, так и для подачи на стол гостям.
Рецептом этой средиземноморской закуски поделилась кулинарная блогерша ayselshares в Instagram. Она показала, как из недорогих и доступных продуктов получить блюдо, которое смотрится как в дорогом ресторане.
Чтобы закуска получилась по-настоящему вкусной, баклажаны лучше нарезать не слишком тонко. Так они сохранят сочность внутри и подрумянятся снаружи. Для более мягкого вкуса баклажаны перед запеканием можно присыпать солью и оставить на 10–15 минут, а затем промокнуть бумажным полотенцем.
Томаты черри желательно брать разных цветов, тогда блюдо получится еще более аппетитным.
Ингредиенты:
- баклажаны — 2 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- томаты черри (разных сортов) — по вкусу;
- сыр фета — 100 г;
- кунжут — по вкусу;
- оливковое масло — по вкусу;
- бальзамический соус (крем) — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- петрушка — по вкусу.
Способ приготовления:
- Баклажаны нарезаем ломтиками, сбрызгиваем оливковым маслом, солим и перчим. Запекаем при температуре 200 градусов в течение 15–20 минут, пока они не станут мягкими и золотистыми.
- Томаты черри перемешиваем с измельченным чесноком, оливковым маслом, солью и кунжутом. Отправляем в духовку на 12–15 минут — они должны стать мягкими, но не потерять форму.
- На блюдо выкладываем запеченные баклажаны, сверху распределяем томаты вместе с чесночным маслом, добавляем раскрошенную фету и рубленую петрушку. В конце сбрызгиваем закуску бальзамическим соусом.