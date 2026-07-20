Средиземноморская закуска из баклажанов заменит любой салат: готовится за полчаса

Для приготовления понадобятся овощи, немного сыра и оливковое масло

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Закуска из запеченных баклажанов с томатами черри и фетой — простое в приготовление, сытное и в то же время легкое блюдо. Блюдо выглядит аппетитно и подходит как для повседневного ужина, так и для подачи на стол гостям.

Рецептом этой средиземноморской закуски поделилась кулинарная блогерша ayselshares в Instagram. Она показала, как из недорогих и доступных продуктов получить блюдо, которое смотрится как в дорогом ресторане.

Чтобы закуска получилась по-настоящему вкусной, баклажаны лучше нарезать не слишком тонко. Так они сохранят сочность внутри и подрумянятся снаружи. Для более мягкого вкуса баклажаны перед запеканием можно присыпать солью и оставить на 10–15 минут, а затем промокнуть бумажным полотенцем.

Томаты черри желательно брать разных цветов, тогда блюдо получится еще более аппетитным.

Ингредиенты:

баклажаны — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

томаты черри (разных сортов) — по вкусу;

сыр фета — 100 г;

кунжут — по вкусу;

оливковое масло — по вкусу;

бальзамический соус (крем) — по вкусу;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

петрушка — по вкусу.

Средиземноморская закуска из баклажанов. Скриншот Instagram/ayselshares

Способ приготовления: