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Средиземноморская закуска из баклажанов заменит любой салат: готовится за полчаса

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Закуска из баклажанов и помидоров
Закуска из баклажанов и помидоров. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Для приготовления понадобятся овощи, немного сыра и оливковое масло

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Закуска из запеченных баклажанов с томатами черри и фетой — простое в приготовление, сытное и в то же время легкое блюдо. Блюдо выглядит аппетитно и подходит как для повседневного ужина, так и для подачи на стол гостям.

Рецептом этой средиземноморской закуски поделилась кулинарная блогерша ayselshares в Instagram. Она показала, как из недорогих и доступных продуктов получить блюдо, которое смотрится как в дорогом ресторане.

Чтобы закуска получилась по-настоящему вкусной, баклажаны лучше нарезать не слишком тонко. Так они сохранят сочность внутри и подрумянятся снаружи. Для более мягкого вкуса баклажаны перед запеканием можно присыпать солью и оставить на 10–15 минут, а затем промокнуть бумажным полотенцем.

Томаты черри желательно брать разных цветов, тогда блюдо получится еще более аппетитным.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 2 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • томаты черри (разных сортов) — по вкусу;
  • сыр фета — 100 г;
  • кунжут — по вкусу;
  • оливковое масло — по вкусу;
  • бальзамический соус (крем) — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • петрушка — по вкусу.
Рецепт закуски из запеченных баклажанов и помидоров
Средиземноморская закуска из баклажанов. Скриншот Instagram/ayselshares

Способ приготовления:

  1. Баклажаны нарезаем ломтиками, сбрызгиваем оливковым маслом, солим и перчим. Запекаем при температуре 200 градусов в течение 15–20 минут, пока они не станут мягкими и золотистыми.
  2. Томаты черри перемешиваем с измельченным чесноком, оливковым маслом, солью и кунжутом. Отправляем в духовку на 12–15 минут — они должны стать мягкими, но не потерять форму.
  3. На блюдо выкладываем запеченные баклажаны, сверху распределяем томаты вместе с чесночным маслом, добавляем раскрошенную фету и рубленую петрушку. В конце сбрызгиваем закуску бальзамическим соусом.
Теги:
#Помидоры #Закуска #Баклажаны