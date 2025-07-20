Больше не будете жарить кабачки: самый простой рецепт

Прекрасный вариант приготовления зеленых овощей

Сейчас, в сезон кабачков, эти вкусные и полезные овощи входят в состав почти каждого второго блюда. Если вы уже готовили теплый салат с кабачками, обратите внимание на этот рецепт овощного гарнира. Для него кабачки не нужно жарить, достаточно нарезать и перемешать со специями и сухарями, затем просто закинуть на противень и отправить в духовку.

Несмотря на свою простоту, это блюдо имеет очень изысканный вкус. Рецептом поделились на Lady-Day.

Ингредиенты:

Кабачки молодые – 2 шт.

Чеснок – 3–4 зубчика

Сухая приправа "Прованские травы" – 1 ч. ложка

Паприка молотая – 1 ч. ложка

Сметана 20% – 3 ст. ложки

Сухари панировочные – 2 ст. ложки

соль — 1 ч. ложка

Способ приготовления:

Для этого блюда подходят только совсем молодые кабачки с нежной кожурой и без семян. Следует вымыть в проточной воде, обсушить и нарезать на толстые полукруги. Чтобы они выглядели более привлекательно, лучше нарезать их фигурным ножом. Зубчик чеснока очистить от сухой оболочки и мелко нарезать. Выложить все нарезанные кабачки в объемную миску, посыпать чесноком, паприкой, прованскими травами и панировочными сухарями, посолить (лучше по вкусу) и заправить сметаной. Все тщательно перемешать. Переложить смесь в форму для запекания и разровнять. Готовить кабачки следует при температуре 180 ° С до мягкости. На это может уйти от 35 минут до 1 часа – в зависимости от вашей духовки.

Кабачки готовят быстро и не нуждаются в тонне масла, как при жарке. Также мы рассказывали, как готовить вкусные вяленые помидоры.