Больше не будете жарить кабачки: самый простой рецепт
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Прекрасный вариант приготовления зеленых овощей
Сейчас, в сезон кабачков, эти вкусные и полезные овощи входят в состав почти каждого второго блюда. Если вы уже готовили теплый салат с кабачками, обратите внимание на этот рецепт овощного гарнира. Для него кабачки не нужно жарить, достаточно нарезать и перемешать со специями и сухарями, затем просто закинуть на противень и отправить в духовку.
Несмотря на свою простоту, это блюдо имеет очень изысканный вкус. Рецептом поделились на Lady-Day.
Ингредиенты:
- Кабачки молодые – 2 шт.
- Чеснок – 3–4 зубчика
- Сухая приправа "Прованские травы" – 1 ч. ложка
- Паприка молотая – 1 ч. ложка
- Сметана 20% – 3 ст. ложки
- Сухари панировочные – 2 ст. ложки
- соль — 1 ч. ложка
Способ приготовления:
- Для этого блюда подходят только совсем молодые кабачки с нежной кожурой и без семян. Следует вымыть в проточной воде, обсушить и нарезать на толстые полукруги. Чтобы они выглядели более привлекательно, лучше нарезать их фигурным ножом.
- Зубчик чеснока очистить от сухой оболочки и мелко нарезать. Выложить все нарезанные кабачки в объемную миску, посыпать чесноком, паприкой, прованскими травами и панировочными сухарями, посолить (лучше по вкусу) и заправить сметаной.
- Все тщательно перемешать. Переложить смесь в форму для запекания и разровнять.
- Готовить кабачки следует при температуре 180 ° С до мягкости. На это может уйти от 35 минут до 1 часа – в зависимости от вашей духовки.
Кабачки готовят быстро и не нуждаются в тонне масла, как при жарке. Также мы рассказывали, как готовить вкусные вяленые помидоры.