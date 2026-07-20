Если дома есть кабачок и банка тунца: сытное блюдо для всей семьи без лишних хлопот (видео)

Съедается до последней крошки

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Сезон кабачков продолжается. С помощью этого овоща можно разнообразить свое меню. Ранее мы рассказывали, как приготовить кабачки в сырном кляре. А теперь предлагаем попробовать еще одно блюдо — кабачковую фриттату с тунцом и сыром.

Рецептом поделилась автор кулинарного блога olga.riabenko в Instagram. Блюдо получается нежным и сытным. Его можно готовить и на завтрак, и на обед, и на ужин.

Чтобы фриттата не получилась водянистой, кабачок обязательно нужно посолить и дать ему постоять — так лишняя жидкость выйдет, и её нужно будет хорошо отжать. Также стоит учитывать, что тунец и сыр уже достаточно солёные, поэтому досаливать блюдо нужно аккуратно, пробуя массу перед запеканием.

Ингредиенты:

кабачок — 1 шт.;

яйца — 4 шт.;

тунец консервированный — 1 банка (140-160 г, жидкость слить);

сыр твёрдый — 100 г;

чеснок сушёный — 1 ч. л.;

приправа "сушёные томаты с базиликом" — 1-2 ч. л.;

соль — по вкусу;

перец чёрный — по желанию.

Способ приготовления:

Кабачок натираем на крупной тёрке, слегка солим и оставляем на 10 минут, после чего хорошо отжимаем от лишней жидкости. В миске смешиваем яйца, кабачок, тунец, специи и половину тёртого сыра. Всё тщательно перемешиваем. Перекладываем массу в форму для запекания, смазанную растительным маслом, и посыпаем сверху оставшимся сыром. Отправляем в разогретую до 180°С духовку на 25-30 минут — до появления золотистой корочки. Даём фриттате постоять 5-10 минут после духовки, чтобы её было легче нарезать.

Как подавать

Фриттату подают тёплой, нарезав порционными кусочками, как пирог. В дополнение к ней можно подать свежий овощной салат или зелень. Также фриттата вкусна и в холодном виде — её удобно взять с собой на работу или перекусить на следующий день.