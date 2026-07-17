Обычные кабачки станут деликатесом: приготовьте их в сырном кляре (видео)

Сейчас идет сезон кабачков — одного из самых универсальных летних овощей, из которого можно приготовить десятки вкусных блюд.

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Их запекают, фаршируют, добавляют к оладьям, супам, рагу или просто тушат в сметанном соусе с чесноком и зеленью. На этот раз предлагаем приготовить кабачковые стейки в сырном кляре — простое, но эффектное блюдо, которое получается сочным внутри и с аппетитной хрустящей корочкой. Для лучшего результата следует выбирать молодые кабачки с тонкой кожурой и мелкими семенами, а сыр использовать твердых сортов с насыщенным сливочным вкусом – именно он сделает кляр ароматным и золотистым. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "haidukova_recipes".

Как приготовить стейки из кабачка всырном кляре

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

твердый сыр – 100 г;

яйца — 4 шт.;

мука — 100 г;

паприка – 1 ч. л.;

соль – по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

Помыть кабачки, обсушить и нарезать вдоль тонкими пластинами толщиной примерно 5–7 мм. Посолить, оставить на 5 минут, после чего промокнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Это поможет кляру лучше держаться на овощах. Натереть сыр на мелкой терке. Взбить яйца, добавить сыр, паприку, соль и черный молотый перец, затем тщательно перемешать до однородной консистенции. По желанию добавить щепотку сушеного чеснока или итальянских трав для более насыщенного вкуса. Обвалять каждую пластину кабачка в муке, затем погрузить в сырный кляр так, чтобы он полностью покрыл поверхность. Разогреть сковороду с растительным маслом на среднем огне. Обжарить кабачки по бокам до румяной золотистой корочки. Не стоит готовить на слишком сильном огне, ведь сыр может быстро подгореть, а кабачки останутся сыроватыми внутри. Переложить готовые стейки на бумажное полотенце, чтобы убрать излишек масла, после чего сразу подавать на стол.

Как и с чем подавать

Кабачковые стейки лучше всего смакуют горячими, пока сырная корочка остается хрустящей. Подавать их можно со сметанно-чесночным соусом, соусом на основе греческого йогурта, томатной сальсой или домашним чесночным майонезом. Блюдо следует украсить свежей петрушкой, укропом или зеленым луком. Она прекрасно сочетается со свежим овощным салатом, молодым картофелем, рисом или может стать самостоятельным легким ужином.

Сырный кляр превращает обычные кабачки в аппетитное блюдо с нежной серединкой и румяной корочкой. По желанию твердый сыр можно заменить моцареллой для более мягкого вкуса или добавить в кляр любимые специи и зелень. Такой рецепт станет прекрасной идеей для летнего меню, когда хочется приготовить что-нибудь простое, но одновременно оригинальное.