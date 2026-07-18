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Освежает лучше компота: простой цитрусовый нектар с неожиданным секретом

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Цитрусовый нектар
Цитрусовый нектар. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот нектар заменит соки из магазина

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Летом постоянно хочется пить. Если обычная вода и классические компоты уже надоели, можн приготовить нектар из апельсина и лимона. Этот напиток готовится без лишнего сахара и консервантов, которые обычно есть в магазинных пакетированных соках и к тому же хорошо утоляет жажду.

Таким рецептом поделились в кулинарном блоге prosti.rezeptu в TikTok. Секрет напитка — в одной хитрости с заморозкой, благодаря которой цитрусовые отдают весь свой вкус и аромат, а горечь из цедры полностью исчезает.

Готовить нектар совсем не сложно, но пара нюансов всё же важны. Перед заморозкой фрукты обязательно нужно хорошо вымыть, ведь цедра пойдет в напиток вместе с мякотью. Косточки нужно убрать до последней, иначе нектар будет горчить.

Ингредиенты:

  • апельсин — 1 шт.;
  • лимон — 1 шт.;
  • вода холодная очищенная или кипячёная — 3 л;
  • сахар — по вкусу, приблизительно 200-250 г.

Способ приготовления:

  1. Апельсин и лимон хорошо моем, при желании обдаём кипятком, после чего кладём в морозилку на ночь. Заморозка убирает горечь из цедры и разрушает волокна фруктов, поэтому они отдают напитку максимум вкуса и цвета.
  2. Достаём фрукты из морозилки и даём им отойти 10-15 минут. Нарезаем вместе с кожурой на небольшие кусочки, обязательно удаляя все косточки — именно они дают горечь.
  3. Пропускаем кусочки через мясорубку или измельчаем в блендере до состояния кашицы.
  4. Заливаем получившуюся цитрусовую массу одним литром холодной воды и оставляем настаиваться на 15-20 минут.
  5. Процеживаем напиток сначала через мелкое сито, а затем ещё раз через два-три слоя марли, хорошо отжимая мякоть.
  6. В концентрированный сок добавляем оставшиеся два литра воды и сахар, размешиваем до полного растворения и убираем в холодильник.
Теги:
#Лимонад #Напитки #Рецепты