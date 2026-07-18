Освежает лучше компота: простой цитрусовый нектар с неожиданным секретом

Этот нектар заменит соки из магазина

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Летом постоянно хочется пить. Если обычная вода и классические компоты уже надоели, можн приготовить нектар из апельсина и лимона. Этот напиток готовится без лишнего сахара и консервантов, которые обычно есть в магазинных пакетированных соках и к тому же хорошо утоляет жажду.

Таким рецептом поделились в кулинарном блоге prosti.rezeptu в TikTok. Секрет напитка — в одной хитрости с заморозкой, благодаря которой цитрусовые отдают весь свой вкус и аромат, а горечь из цедры полностью исчезает.

Готовить нектар совсем не сложно, но пара нюансов всё же важны. Перед заморозкой фрукты обязательно нужно хорошо вымыть, ведь цедра пойдет в напиток вместе с мякотью. Косточки нужно убрать до последней, иначе нектар будет горчить.

Ингредиенты:

апельсин — 1 шт.;

лимон — 1 шт.;

вода холодная очищенная или кипячёная — 3 л;

сахар — по вкусу, приблизительно 200-250 г.

Способ приготовления: