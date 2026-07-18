Освежает лучше компота: простой цитрусовый нектар с неожиданным секретом
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Этот нектар заменит соки из магазина
Летом постоянно хочется пить. Если обычная вода и классические компоты уже надоели, можн приготовить нектар из апельсина и лимона. Этот напиток готовится без лишнего сахара и консервантов, которые обычно есть в магазинных пакетированных соках и к тому же хорошо утоляет жажду.
Таким рецептом поделились в кулинарном блоге prosti.rezeptu в TikTok. Секрет напитка — в одной хитрости с заморозкой, благодаря которой цитрусовые отдают весь свой вкус и аромат, а горечь из цедры полностью исчезает.
Готовить нектар совсем не сложно, но пара нюансов всё же важны. Перед заморозкой фрукты обязательно нужно хорошо вымыть, ведь цедра пойдет в напиток вместе с мякотью. Косточки нужно убрать до последней, иначе нектар будет горчить.
Ингредиенты:
- апельсин — 1 шт.;
- лимон — 1 шт.;
- вода холодная очищенная или кипячёная — 3 л;
- сахар — по вкусу, приблизительно 200-250 г.
Способ приготовления:
- Апельсин и лимон хорошо моем, при желании обдаём кипятком, после чего кладём в морозилку на ночь. Заморозка убирает горечь из цедры и разрушает волокна фруктов, поэтому они отдают напитку максимум вкуса и цвета.
- Достаём фрукты из морозилки и даём им отойти 10-15 минут. Нарезаем вместе с кожурой на небольшие кусочки, обязательно удаляя все косточки — именно они дают горечь.
- Пропускаем кусочки через мясорубку или измельчаем в блендере до состояния кашицы.
- Заливаем получившуюся цитрусовую массу одним литром холодной воды и оставляем настаиваться на 15-20 минут.
- Процеживаем напиток сначала через мелкое сито, а затем ещё раз через два-три слоя марли, хорошо отжимая мякоть.
- В концентрированный сок добавляем оставшиеся два литра воды и сахар, размешиваем до полного растворения и убираем в холодильник.