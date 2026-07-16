Сезон кабачков в разгаре: приготовьте их в сметане за 30 минут (видео)

Быстрое и вкусное блюдо

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Сейчас идет сезон кабачков — одного из самых универсальных летних овощей, из которого можно приготовить запеканки, оладьи, кабачковую пасту, супы и десятки других блюд. Молодые кабачки обладают нежной мякотью и тонкой кожурой, поэтому прекрасно сочетаются со сливками, сметаной, сыром и свежей зеленью. А сегодня предлагаем приготовить тушеные кабачки в сливках или сметане – простое, но очень нежное блюдо, которое станет отличным вариантом для семейного обеда или ужина. Для лучшего результата следует выбирать небольшие молодые кабачки без больших семян, спелые помидоры и жирную сметану или сливки, которые сделают соус густым и насыщенным. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "haidukova_recipes".

Чтобы кабачки не потеряли форму, их сначала следует обжарить до легкой золотистой корочки, а уже потом тушить. Не рекомендуется готовить овощи слишком долго, в противном случае они станут слишком мягкими. По желанию сметану можно заменить сливками или наоборот – вкус будет несколько разным, но все равно нежным. Для большей питательности к блюду можно добавить обжаренные грибы, куриное филе или немного тертого твердого сыра в конце приготовления.

Как приготовить кабачки в сметане

Ингредиенты:

кабачки — 850 г;

помидоры – 3 шт.;

лук – 1 большая шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

сливки или сметана — 100 мл;

вода — 100 мл;

растительное масло — 2-3 ст. л.;

соль – по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

свежая зелень – по вкусу.

Способ приготовления:

Вымыть кабачки, нарезать кружочками или большими полукольцами и обжарить на разогретой сковороде с небольшим количеством масла золотистой корочки с обеих сторон. Переложить овощи в отдельную миску. Нарезать лук кубиками, морковь натереть на большой терке, а помидоры нарезать небольшими кусочками. Обжарить лук и морковь на той же сковороде до мягкости, после чего добавить помидоры и готовить еще 3–5 минут. Повернуть обжаренные кабачки в сковороду, добавить соль, черный перец, сливки или сметану и воду. Аккуратно перемешать. Накрыть крышкой сковороду и тушить блюдо примерно 10 минут на небольшом огне. Измельчить чеснок и зелень, добавить их в конце приготовления, перемешать и оставить под крышкой еще на 2–3 минуты.

Как и с чем подавать

Тушеные кабачки лучше всего смакуют горячими, щедро усыпанными свежей петрушкой, укропом или базиликом. Блюдо прекрасно сочетается с отварным молодым картофелем, рисом, булгуром или гречкой, а также с запеченным мясом, курицей или рыбой. К кабачкам можно подать свежий хрустящий хлеб или багет, чтобы смаковать нежный сливочный соус до последней ложки.

Тушеные кабачки в сливках или сметане – это простое сезонное блюдо, которое не нуждается в дорогих ингредиентах, но всегда получается сочным, ароматным и нежным. Такой рецепт легко разнообразит летнее меню и поможет по-новому раскрыть вкус привычных овощей.