Кабачковые рулетики с крабовыми палочками: вкусная закуска с нежной сырной начинкой (видео)
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Легкая и вкусная закуска
Кабачки – это универсальный сезонный овощ с нежным вкусом, из которого можно приготовить множество блюд: от запеканок и оладий до кабачков в сырном кляре и легких закусок. Сегодня предлагаем сделать оригинальные кабачковые рулетики с крабовыми палочками и кремовой сырной начинкой, которые подойдут как для ежедневного меню, так и для праздничного стола. Чтобы рулетики получились нежными и хорошо держали форму, следует выбирать молодые кабачки с тонкой кожурой, а перед приготовлением обязательно хорошо отжать лишнюю жидкость из натертой массы. Для начинки лучше использовать качественные плавленые сырки без лишних добавок и сочные крабовые палочки, а по желанию майонез можно заменить сметаной или натуральным йогуртом для более легкого вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yulia_smachno_tyt".
Как приготовить кабачковые рулетики с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- кабачки — 2 средние;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 5 ст. л.;
- крахмал — 0,5 ст. л.;
- черный молотый перец – 0,5 ч. л.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- копченая паприка – 0,5 ч. л.;
- сухой чеснок – 0,5 ч. л.;
- крабовые палочки — 6 шт.;
- плавленые сырки – 2 шт.;
- майонез – по вкусу;
- укроп – по вкусу;
Способ приготовления:
- Натереть кабачки на мелкой терке, оставить на 10 минут, после чего тщательно отжать выделившийся сок.
- Добавить в кабачковую массу яйца, соль, черный перец, копченую паприку, сухой чеснок, муку и крахмал, перемешать до однородного теста.
- Разогреть сковороду с небольшим количеством масла, выкладывать по 2–3 столовых ложки теста и жарить кабачковые блины на небольшом огне до золотистой корочки с обеих сторон.
- Охладить готовые кабачковые блины, чтобы начинка не растекалась при формовании рулетиков.
- Натереть плавленые сырки и крабовые палочки, добавить майонез и размельченный укроп, перемешать до получения однородной внутренности.
- Смазать каждый кабачковый блинчик начинкой, свернуть рулетиком и порезать на порционные кусочки.
Как и с чем подавать
Кабачковые рулетики лучше всего подавать охлажденными как самостоятельную закуску или дополнение к основным блюдам. Перед подачей их можно украсить свежим укропом, зеленью или тонкими ломтиками овощей. Такая закуска хорошо сочетается со сметанным, чесночным или йогуртовым соусом, а также станет хорошим дополнением к мясным и рыбным блюдам.
Кабачковые рулетики с крабовыми палочками – это простой способ разнообразить сезонное меню и приготовить из доступных продуктов красивое и аппетитное блюдо. Рецепт легко менять под свой вкус, добавляя к начинке зелень, твердый сыр, вареное яйцо или любимые специи.