Кабачковые рулетики с крабовыми палочками: вкусная закуска с нежной сырной начинкой (видео)

Легкая и вкусная закуска

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Кабачки – это универсальный сезонный овощ с нежным вкусом, из которого можно приготовить множество блюд: от запеканок и оладий до кабачков в сырном кляре и легких закусок. Сегодня предлагаем сделать оригинальные кабачковые рулетики с крабовыми палочками и кремовой сырной начинкой, которые подойдут как для ежедневного меню, так и для праздничного стола. Чтобы рулетики получились нежными и хорошо держали форму, следует выбирать молодые кабачки с тонкой кожурой, а перед приготовлением обязательно хорошо отжать лишнюю жидкость из натертой массы. Для начинки лучше использовать качественные плавленые сырки без лишних добавок и сочные крабовые палочки, а по желанию майонез можно заменить сметаной или натуральным йогуртом для более легкого вкуса. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yulia_smachno_tyt".

Как приготовить кабачковые рулетики с крабовыми палочками

Ингредиенты:

кабачки — 2 средние;

яйца — 2 шт.;

мука — 5 ст. л.;

крахмал — 0,5 ст. л.;

черный молотый перец – 0,5 ч. л.;

соль – 0,5 ч. л.;

копченая паприка – 0,5 ч. л.;

сухой чеснок – 0,5 ч. л.;

крабовые палочки — 6 шт.;

плавленые сырки – 2 шт.;

майонез – по вкусу;

укроп – по вкусу;

Способ приготовления:

Натереть кабачки на мелкой терке, оставить на 10 минут, после чего тщательно отжать выделившийся сок. Добавить в кабачковую массу яйца, соль, черный перец, копченую паприку, сухой чеснок, муку и крахмал, перемешать до однородного теста. Разогреть сковороду с небольшим количеством масла, выкладывать по 2–3 столовых ложки теста и жарить кабачковые блины на небольшом огне до золотистой корочки с обеих сторон. Охладить готовые кабачковые блины, чтобы начинка не растекалась при формовании рулетиков. Натереть плавленые сырки и крабовые палочки, добавить майонез и размельченный укроп, перемешать до получения однородной внутренности. Смазать каждый кабачковый блинчик начинкой, свернуть рулетиком и порезать на порционные кусочки.

Как и с чем подавать

Кабачковые рулетики лучше всего подавать охлажденными как самостоятельную закуску или дополнение к основным блюдам. Перед подачей их можно украсить свежим укропом, зеленью или тонкими ломтиками овощей. Такая закуска хорошо сочетается со сметанным, чесночным или йогуртовым соусом, а также станет хорошим дополнением к мясным и рыбным блюдам.

Кабачковые рулетики с крабовыми палочками – это простой способ разнообразить сезонное меню и приготовить из доступных продуктов красивое и аппетитное блюдо. Рецепт легко менять под свой вкус, добавляя к начинке зелень, твердый сыр, вареное яйцо или любимые специи.