Лимонный сорбет как в Италии: освежающий десерт из трех ингредиентов (видео)

Лето в самом разгаре – пора, когда вкусное мороженое как никогда актуально, ведь в жаркие дни хочется легких, прохладных и освежающих десертов.

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Рецептов существует множество, в частности, трендовое арбузное мороженое, но сегодня мы предлагаем приготовить нежный лимонный сорбет по мотивам итальянского десерта, который славится своим ярким цитрусовым вкусом и легкой текстурой. Для идеального результата следует выбирать сочные лимоны с тонкой ароматной кожурой, ведь именно цедра придает десерту насыщенный запах, а свежий сок отвечает за приятную кислинку. Чтобы сорбет получился нежным, а не похожим на обычный лед важно хорошо растворить сахар и тщательно измельчить замороженную массу перед подачей, а часть сахара по желанию можно заменить медом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить лимонный сорбет

Ингредиенты:

лимоны – 6 шт.;

вода — 250 мл;

сахар — 200 г;

лимонный сок — 250 мл;

Способ приготовления:

Перетереть сахар с цедрой одного лимона, чтобы он впитал цитрусовый аромат. Срезать с лимонов верхушки, осторожно удалить мякоть и сохранить шкурки для подачи, после чего заморозить их, чтобы сорбет дольше оставался холодным. Отжать сок из лимонной мякоти и процедить через сито от косточек и лишних частиц. Соединить в кастрюле воду, сок лимонный и сахар с цедрой, прогреть смесь до полного растворения сахара, не доводя до кипения. Процедить лимонный сироп, разлить его в формы для льда и заморозить до жесткого состояния. Измельчить замороженные лимонные кубики в блендере до нежной консистенции сорбетной и разложить массу в подготовленные лимонные кожуры или креманки.

Как и с чем подавать

Лимонный сорбет лучше подавать сразу после приготовления, пока он имеет нежную, кремовую текстуру. Его можно украсить листочками мяты, тонкими ломтиками лимона или небольшим количеством цедры. Десерт отлично сочетается со свежими ягодами, фруктами, легким печеньем или может стать освежающим завершением летнего ужина.

Лимонный сорбет – это простой способ приготовить дома легкий итальянский десерт без сложных ингредиентов и специальной техники. Благодаря насыщенному цитрусовому вкусу он поможет освежиться в жаркий день и станет хорошей альтернативой обычному мороженому.