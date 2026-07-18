Быстро смешали – и в морозилку: простой рецепт домашнего пломбира (видео)

Необычайно вкусный десерт

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Мороженое — один из самых любимых десертов в мире, который готовят во множестве вариаций: от классического сливочного пломбира до фруктовых сорбетов, мороженого с шоколадом, орехами или трендового мороженого из арбуза. Такой десерт особенно популярен в теплое время года, ведь сочетает нежную текстуру и освежающий вкус. А сегодня мы предлагаем приготовить домашний пломбир – простой вариант мороженого с насыщенным сливочным вкусом, напоминающий любимый десерт с детства. Для идеального результата следует выбирать качественные сливки жирностью не менее 30–33%, свежие яйца и натуральный ванильный сахар, ведь именно эти составляющие отвечают за нежность, аромат и правильную кремовую консистенцию. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить пломбир дома

Ингредиенты:

желтки – 4 шт.;

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 10 г;

кукурузный крахмал — 20 г;

молоко – 300 г;

сливки 33% — 500 г.

Способ приготовления:

Соединить желтки, сахар, ванильный сахар и крахмал в глубокой миске, тщательно перемешать венчиком до однородной массы без комочков. Постепенно влить молоко, постоянно перемешивая смесь. Перелить массу в сотейник и нагреть на среднем огне до загустения, не доводя до активного кипения. Охладить заварное основание до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник для полного охлаждения. Именно этот этап помогает сберечь нежную структуру будущего мороженого. Взбить холодные сливки до мягких пиков. Добавить охлажденное молочное основание и взбить миксером до однородной кремовой консистенции. Разлить готовую массу в порционные стаканчики или контейнер, накрыть и поставить в морозильную камеру до полного застывания. Перед подачей оставить пломбир при комнатной температуре на несколько минут, чтобы он стал более нежным и легче набирался ложкой.

Как и с чем подавать

Домашний пломбир лучше подавать в креманках или вафельных стаканчиках, украсив свежими ягодами, фруктами, тертым шоколадом, орехами или листочками мяты. Для более насыщенного вкуса можно добавить ягодный соус, карамель, варенье или шоколадную глазурь. Также этот десерт отлично сочетается с домашней выпечкой – вафлями, печеньем или теплыми блинами.

Домашний пломбир не нуждается в сложных ингредиентах или специальной технике, но имеет несколько важных нюансов приготовления. Главное – использовать хорошо охлажденные сливки и не спешить с охлаждением заварного основания. По желанию классический рецепт можно разнообразить какао, измельченными орехами, ягодами или кусочками фруктов, создавая новые вкусы любимого мороженого.