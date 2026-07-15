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Как приготовить кабачки, чтобы их полюбили все: простой рецепт котлет (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Котлеты с кабачками
Котлеты с кабачками. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сочные котлеты готовятся за 20 минут и получаются вкуснее обычных куриных

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Из кабачков можно приготовить не только нежную закуску, но и полноценное блюдо на обед или ужин. Один из удачных вариантов — кабачковые котлеты с курицей. Они получаются настолько сочными и нежными, что от них не откажутся даже те, кто обычно не ест кабачки.

Рецептом такого блюда поделилась в TikTok фудблогер radostina_ksenia_.

Для этого рецепта лучше брать молодые кабачки, чтобы не пришлось чистить кожицу и удалять сердцевину. Но главное правило хороших котлет — тщательно отжать кабачок от лишней жидкости. Если этого не сделать, масса получится слишком жидкой, котлеты не будут держать форму и разойдутся на сковороде.

Ингредиенты

  • кабачок — половина среднего
  • куриный фарш — 250 г
  • лук — 1 шт
  • яйцо — 1 шт
  • мука — 70 г
  • соль, перец — по вкусу
  • сушеный чеснок — 0,5 ч. л.

Приготовление

  1. Кабачок вымыть и натереть на крупной терке.
  2. Присолить массу и оставить на 5-10 минут, чтобы кабачок пустил сок.
  3. Отжать кабачок руками, чтобы убрать лишнюю жидкость.
  4. Лук мелко нарезать или натереть на терке.
  5. В миске соединить кабачок, куриный фарш, лук и яйцо.
  6. Добавить муку, сушеный чеснок, соль и перец, перемешать до однородности.
  7. Сформировать небольшие котлеты и обжарить на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с двух сторон.

С чем подавать

Кабачковые котлеты хорошо сочетаются со сметаной или йогуртовым соусом с зеленью. Дополнить блюдо можно свежими овощами, легким салатом или отварным картофелем, чтобы получился полноценный обед или ужин.

Теги:
#Кабачки #Рецепты #Котлеты