Как приготовить кабачки, чтобы их полюбили все: простой рецепт котлет (видео)

Сочные котлеты готовятся за 20 минут и получаются вкуснее обычных куриных

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Из кабачков можно приготовить не только нежную закуску, но и полноценное блюдо на обед или ужин. Один из удачных вариантов — кабачковые котлеты с курицей. Они получаются настолько сочными и нежными, что от них не откажутся даже те, кто обычно не ест кабачки.

Рецептом такого блюда поделилась в TikTok фудблогер radostina_ksenia_.

Для этого рецепта лучше брать молодые кабачки, чтобы не пришлось чистить кожицу и удалять сердцевину. Но главное правило хороших котлет — тщательно отжать кабачок от лишней жидкости. Если этого не сделать, масса получится слишком жидкой, котлеты не будут держать форму и разойдутся на сковороде.

Ингредиенты

кабачок — половина среднего

куриный фарш — 250 г

лук — 1 шт

яйцо — 1 шт

мука — 70 г

соль, перец — по вкусу

сушеный чеснок — 0,5 ч. л.

Приготовление

Кабачок вымыть и натереть на крупной терке. Присолить массу и оставить на 5-10 минут, чтобы кабачок пустил сок. Отжать кабачок руками, чтобы убрать лишнюю жидкость. Лук мелко нарезать или натереть на терке. В миске соединить кабачок, куриный фарш, лук и яйцо. Добавить муку, сушеный чеснок, соль и перец, перемешать до однородности. Сформировать небольшие котлеты и обжарить на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с двух сторон.

С чем подавать

Кабачковые котлеты хорошо сочетаются со сметаной или йогуртовым соусом с зеленью. Дополнить блюдо можно свежими овощами, легким салатом или отварным картофелем, чтобы получился полноценный обед или ужин.