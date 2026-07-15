Как приготовить кабачки, чтобы их полюбили все: простой рецепт котлет (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сочные котлеты готовятся за 20 минут и получаются вкуснее обычных куриных
Из кабачков можно приготовить не только нежную закуску, но и полноценное блюдо на обед или ужин. Один из удачных вариантов — кабачковые котлеты с курицей. Они получаются настолько сочными и нежными, что от них не откажутся даже те, кто обычно не ест кабачки.
Рецептом такого блюда поделилась в TikTok фудблогер radostina_ksenia_.
Для этого рецепта лучше брать молодые кабачки, чтобы не пришлось чистить кожицу и удалять сердцевину. Но главное правило хороших котлет — тщательно отжать кабачок от лишней жидкости. Если этого не сделать, масса получится слишком жидкой, котлеты не будут держать форму и разойдутся на сковороде.
Ингредиенты
- кабачок — половина среднего
- куриный фарш — 250 г
- лук — 1 шт
- яйцо — 1 шт
- мука — 70 г
- соль, перец — по вкусу
- сушеный чеснок — 0,5 ч. л.
Приготовление
- Кабачок вымыть и натереть на крупной терке.
- Присолить массу и оставить на 5-10 минут, чтобы кабачок пустил сок.
- Отжать кабачок руками, чтобы убрать лишнюю жидкость.
- Лук мелко нарезать или натереть на терке.
- В миске соединить кабачок, куриный фарш, лук и яйцо.
- Добавить муку, сушеный чеснок, соль и перец, перемешать до однородности.
- Сформировать небольшие котлеты и обжарить на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки с двух сторон.
С чем подавать
Кабачковые котлеты хорошо сочетаются со сметаной или йогуртовым соусом с зеленью. Дополнить блюдо можно свежими овощами, легким салатом или отварным картофелем, чтобы получился полноценный обед или ужин.