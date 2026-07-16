Фаршированный перец по-новому: блюдо, после которого забудется привычный рецепт (видео)
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Простое в приготовлении и очень вкусное блюдо
Фаршированный перец обычно ассоциируется с мясом и рисом, но есть версия этого блюда, которая готовится гораздо быстрее. Речь о перце, запеченном с тремя видами сыра, свежими травами и чесноком.
Таким рецептом поделилась в Instagram фудблогер lanas_diet. Она показывает, как из простых продуктов получить эффектную закуску, которую можно готовить и на каждый день, и на праздники.
Для этого блюда лучше выбирать перец сорта капия. Он длинный, мясистый и удобный для фарширования. Начинку стоит солить в последнюю очередь и обязательно после пробы, потому что фета уже сама по себе достаточно соленая, и лишняя соль может испортить вкус. Духовку важно разогреть заранее до нужной температуры, чтобы перец пропекся равномерно, а сыр сверху красиво подрумянился.
Ингредиенты
- перец капия — 5 шт
- фета — 100 г
- моцарелла — 100 г
- крем-сыр — 100 г
- помидор — 1 шт
- зеленый лук — 2 стебля
- чеснок — 2 зубчика
- базилик — несколько листьев
- мята — несколько листьев
- оливковое масло — 2 ст. л.
- соль — по вкусу
- черный молотый перец — по вкусу
- хлопья чили — по желанию
Приготовление
- Разогреть духовку до 190°C.
- На каждом перце сделать продольный и поперечный надрезы, убрать семена и перегородки, чтобы получились аккуратные лодочки.
- В миске соединить фету, моцареллу и крем-сыр.
- Помидор, зеленый лук, чеснок, базилик и мяту мелко нарезать и добавить к сырам.
- Влить оливковое масло, добавить черный перец и перемешать.
- Попробовать начинку на вкус и при необходимости досолить.
- Наполнить перцы начинкой и выложить в форму для запекания.
- Запекать, пока перец не станет мягким, а сыр сверху не подрумянится.
Подавать перец лучше горячим, украсив свежим базиликом. Хорошим дополнением к этому блюду станут хрустящий хлеб, легкий овощной салат или бокал белого сухого вина.