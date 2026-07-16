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Фаршированный перец по-новому: блюдо, после которого забудется привычный рецепт (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Запеченый перец с сыром
Запеченый перец с сыром. Фото Коллаж "Телеграфа"

Простое в приготовлении и очень вкусное блюдо

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Фаршированный перец обычно ассоциируется с мясом и рисом, но есть версия этого блюда, которая готовится гораздо быстрее. Речь о перце, запеченном с тремя видами сыра, свежими травами и чесноком.

Таким рецептом поделилась в Instagram фудблогер lanas_diet. Она показывает, как из простых продуктов получить эффектную закуску, которую можно готовить и на каждый день, и на праздники.

Для этого блюда лучше выбирать перец сорта капия. Он длинный, мясистый и удобный для фарширования. Начинку стоит солить в последнюю очередь и обязательно после пробы, потому что фета уже сама по себе достаточно соленая, и лишняя соль может испортить вкус. Духовку важно разогреть заранее до нужной температуры, чтобы перец пропекся равномерно, а сыр сверху красиво подрумянился.

Ингредиенты

  • перец капия — 5 шт
  • фета — 100 г
  • моцарелла — 100 г
  • крем-сыр — 100 г
  • помидор — 1 шт
  • зеленый лук — 2 стебля
  • чеснок — 2 зубчика
  • базилик — несколько листьев
  • мята — несколько листьев
  • оливковое масло — 2 ст. л.
  • соль — по вкусу
  • черный молотый перец — по вкусу
  • хлопья чили — по желанию

Приготовление

  1. Разогреть духовку до 190°C.
  2. На каждом перце сделать продольный и поперечный надрезы, убрать семена и перегородки, чтобы получились аккуратные лодочки.
  3. В миске соединить фету, моцареллу и крем-сыр.
  4. Помидор, зеленый лук, чеснок, базилик и мяту мелко нарезать и добавить к сырам.
  5. Влить оливковое масло, добавить черный перец и перемешать.
  6. Попробовать начинку на вкус и при необходимости досолить.
  7. Наполнить перцы начинкой и выложить в форму для запекания.
  8. Запекать, пока перец не станет мягким, а сыр сверху не подрумянится.

Подавать перец лучше горячим, украсив свежим базиликом. Хорошим дополнением к этому блюду станут хрустящий хлеб, легкий овощной салат или бокал белого сухого вина.

Теги:
#Сыр #Рецепты #Перец #Сладкий перец