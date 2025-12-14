Селедка под "периной" вместо "шубы": как приготовить новую закуску к столу (видео)

Этот салат стоит готовить, когда хочется знакомого вкуса в новой подаче

Селедка под шубой — без преувеличения одна из самых любимых закусок во многих семьях. Этот салат и на большие праздники, и в обычные будни. Но даже классика иногда требует обновления. Именно поэтому стоит попробовать салат Сельдь под периной. Этот салат готовится без свеклы, но с добавлением сыра.

Рецептом закуски поделились на странице в Instagram zoshyt.receptiv. Салат готовится быстро, выглядит аппетитно и подойдет как для праздничного стола, так и для ежедневного меню.

Ингредиенты

250-350 г слабосоленая сельдь

1 небольшой лук-порей

5 вареных яиц

200 г твердого сыра

майонез

соль

перец

зелень для декора

Этапы приготовления