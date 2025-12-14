Укр

Селедка под "периной" вместо "шубы": как приготовить новую закуску к столу (видео)

Наталья Граковская
Салат "Селедка под периной"
Салат "Селедка под периной". Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Этот салат стоит готовить, когда хочется знакомого вкуса в новой подаче

Селедка под шубой — без преувеличения одна из самых любимых закусок во многих семьях. Этот салат и на большие праздники, и в обычные будни. Но даже классика иногда требует обновления. Именно поэтому стоит попробовать салат Сельдь под периной. Этот салат готовится без свеклы, но с добавлением сыра.

Рецептом закуски поделились на странице в Instagram zoshyt.receptiv. Салат готовится быстро, выглядит аппетитно и подойдет как для праздничного стола, так и для ежедневного меню.

Ингредиенты

  • 250-350 г слабосоленая сельдь
  • 1 небольшой лук-порей
  • 5 вареных яиц
  • 200 г твердого сыра
  • майонез
  • соль
  • перец
  • зелень для декора

Этапы приготовления

  1. На дно формы или глубокой тарелки выкладываем нарезанные кусочки филе сельди.
  2. Лук-порей нарезаем полукольцами и посыпаем им сельдь.
  3. Смазываем все майонезом.
  4. Отварные яйца натираем на терке, отправляем в форму, солим, перчим и смазываем майонезом.
  5. Верх салата посыпаем натертым твердым сыром и украшаем зеленью.
