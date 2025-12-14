Селедка под "периной" вместо "шубы": как приготовить новую закуску к столу (видео)
Этот салат стоит готовить, когда хочется знакомого вкуса в новой подаче
Селедка под шубой — без преувеличения одна из самых любимых закусок во многих семьях. Этот салат и на большие праздники, и в обычные будни. Но даже классика иногда требует обновления. Именно поэтому стоит попробовать салат Сельдь под периной. Этот салат готовится без свеклы, но с добавлением сыра.
Рецептом закуски поделились на странице в Instagram zoshyt.receptiv. Салат готовится быстро, выглядит аппетитно и подойдет как для праздничного стола, так и для ежедневного меню.
Ингредиенты
- 250-350 г слабосоленая сельдь
- 1 небольшой лук-порей
- 5 вареных яиц
- 200 г твердого сыра
- майонез
- соль
- перец
- зелень для декора
Этапы приготовления
- На дно формы или глубокой тарелки выкладываем нарезанные кусочки филе сельди.
- Лук-порей нарезаем полукольцами и посыпаем им сельдь.
- Смазываем все майонезом.
- Отварные яйца натираем на терке, отправляем в форму, солим, перчим и смазываем майонезом.
- Верх салата посыпаем натертым твердым сыром и украшаем зеленью.