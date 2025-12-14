"Снеговичок", который удивит гостей: эффектная новогодняя закуска (видео)
На Новый год обычно готовят разнообразные тематические блюда, которые не только смакуют, но создают настроение праздника.
Особую популярность имеют закуски в виде фигурок, в том числе интересная закуска "Елка". Но сегодня мы предлагаем приготовить не менее эффектный вариант – нежную и оригинальную закуску "Снеговичок". Она смотрится сказочно, готовится легко и непременно вызовет восторг у гостей. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Аппетитная_Yummy-Yummy Kitchen_Кухня".
Как приготовить закуску "Снеговичок"
Ингредиенты:
- яйца – 5 шт.;
- крабовые палочки – 150 г;
- плавленый сыр или твердый сыр – 2 шт.;
- соль – по вкусу;
- черный перец – по вкусу;
- чеснок – 1–2 зубчика;
- майонез, сметана или йогурт – 2–3 ст. л.;
- соломка – для декора;
- маслины – для декора;
- помидор – для декора;
Способ приготовления:
- Отварить яйца, охладить и очистить.
- Натереть белки из 3-х яиц на маленькой терке и отложить в отдельную миску.
- Натереть целые яйца, крабовые палочки и сыр.
- Добавить соль, перец, измельченный чеснок и майонез или сметану или йогурт, хорошо перемешать.
- Сформировать шарики одинакового размера.
- Обвалять каждый шарик в измельченных белках.
- Сложить снеговички и украсить соломкой, маслинами и кусочками помидора.
Подавать закуску на большой плоской тарелке или деревянной доске, выкладывая снеговички рядами или в виде композиции. Осыпать зеленью для имитации снега и зимы, добавить несколько ягод клюквы для яркости. Прекрасно сочетается с бутербродами, сырными тарелками и легкими мясными закусками.
Закуска "Снеговичок" — это не просто блюдо, а настоящее новогоднее настроение на тарелке. Она легка в приготовлении, поражает видом и прекрасно вкушает. Такая закуска сделает ваш праздничный стол более ярким и подарит искренние улыбки гостям.