"Снеговичок", который удивит гостей: эффектная новогодняя закуска (видео)

На Новый год обычно готовят разнообразные тематические блюда, которые не только смакуют, но создают настроение праздника.

Особую популярность имеют закуски в виде фигурок, в том числе интересная закуска "Елка". Но сегодня мы предлагаем приготовить не менее эффектный вариант – нежную и оригинальную закуску "Снеговичок". Она смотрится сказочно, готовится легко и непременно вызовет восторг у гостей. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Аппетитная_Yummy-Yummy Kitchen_Кухня".

Как приготовить закуску "Снеговичок"

Ингредиенты:

яйца – 5 шт.;

крабовые палочки – 150 г;

плавленый сыр или твердый сыр – 2 шт.;

соль – по вкусу;

черный перец – по вкусу;

чеснок – 1–2 зубчика;

майонез, сметана или йогурт – 2–3 ст. л.;

соломка – для декора;

маслины – для декора;

помидор – для декора;

Способ приготовления:

Отварить яйца, охладить и очистить. Натереть белки из 3-х яиц на маленькой терке и отложить в отдельную миску. Натереть целые яйца, крабовые палочки и сыр. Добавить соль, перец, измельченный чеснок и майонез или сметану или йогурт, хорошо перемешать. Сформировать шарики одинакового размера. Обвалять каждый шарик в измельченных белках. Сложить снеговички и украсить соломкой, маслинами и кусочками помидора.

Подавать закуску на большой плоской тарелке или деревянной доске, выкладывая снеговички рядами или в виде композиции. Осыпать зеленью для имитации снега и зимы, добавить несколько ягод клюквы для яркости. Прекрасно сочетается с бутербродами, сырными тарелками и легкими мясными закусками.

Закуска "Снеговичок" — это не просто блюдо, а настоящее новогоднее настроение на тарелке. Она легка в приготовлении, поражает видом и прекрасно вкушает. Такая закуска сделает ваш праздничный стол более ярким и подарит искренние улыбки гостям.