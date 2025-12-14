"Снеговичок", который удивит гостей: эффектная новогодняя закуска (видео)

Укр

"Снеговичок", который удивит гостей: эффектная новогодняя закуска

Мария Швец
Закуска "Снеговичок"
На Новый год обычно готовят разнообразные тематические блюда, которые не только смакуют, но создают настроение праздника.

Особую популярность имеют закуски в виде фигурок, в том числе интересная закуска "Елка". Но сегодня мы предлагаем приготовить не менее эффектный вариант – нежную и оригинальную закуску "Снеговичок". Она смотрится сказочно, готовится легко и непременно вызовет восторг у гостей. Рецептом с нами поделились на YouTube-канале "Аппетитная_Yummy-Yummy Kitchen_Кухня".

Как приготовить закуску "Снеговичок"

Ингредиенты:

  • яйца – 5 шт.;
  • крабовые палочки – 150 г;
  • плавленый сыр или твердый сыр – 2 шт.;
  • соль – по вкусу;
  • черный перец – по вкусу;
  • чеснок – 1–2 зубчика;
  • майонез, сметана или йогурт – 2–3 ст. л.;
  • соломка – для декора;
  • маслины – для декора;
  • помидор – для декора;

Способ приготовления:

  1. Отварить яйца, охладить и очистить.
  2. Натереть белки из 3-х яиц на маленькой терке и отложить в отдельную миску.
  3. Натереть целые яйца, крабовые палочки и сыр.
  4. Добавить соль, перец, измельченный чеснок и майонез или сметану или йогурт, хорошо перемешать.
  5. Сформировать шарики одинакового размера.
  6. Обвалять каждый шарик в измельченных белках.
  7. Сложить снеговички и украсить соломкой, маслинами и кусочками помидора.

Подавать закуску на большой плоской тарелке или деревянной доске, выкладывая снеговички рядами или в виде композиции. Осыпать зеленью для имитации снега и зимы, добавить несколько ягод клюквы для яркости. Прекрасно сочетается с бутербродами, сырными тарелками и легкими мясными закусками.

Закуска "Снеговичок" — это не просто блюдо, а настоящее новогоднее настроение на тарелке. Она легка в приготовлении, поражает видом и прекрасно вкушает. Такая закуска сделает ваш праздничный стол более ярким и подарит искренние улыбки гостям.

