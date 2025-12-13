Для вкусного крабового салата кукуруза не нужна: вот чем ее заменить

Простой, яркий и легкий салат всего из трех ингредиентов

Салаты из крабовых палочек можно назвать привычным блюдом на повседневном и праздничном столе. Если классический вариант вам приелся, попробуйте новый рецепт салата из крабовых палочек "Червона рута", где вместо кукурузы добавляется гранат.

Такой салат из крабовых палочек можно приготовить буквально за несколько минут для семейного ужина, неожиданных гостей или взять на заметку как легкую закуску на праздничный стол. Рецептом поделились на сайте "Господинька".

Ингредиенты:

Гранат – 1 шт.

Крабовые палочки – 220 г

Яйца вареные – 5 шт.

Майонез – 1 ст. л.

Укроп для украшения

Этапы приготовления