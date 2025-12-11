Эта намазка должна быть в каждом холодильнике: очень вкусно и дешево (видео)
Закуска готовится из простых продуктов, а по вкусу будто деликатес
Намазки — это очень вкусно и удобно, ведь с ними можно быстро приготовить сытный перекус. Ранее мы делились с вами рецептом намазки из моркови, которая готовится очень быстро. Теперь предлагаем приготовить закуску из свеклы и плавленого сыра.
Рецептом поделилась блогерша Ксения Радостина в Instagram. Намазка на основе свеклы с добавлением сыра и яиц готовится очень легко и получается очень вкусной. Главное – заранее отварить продукты.
Ингредиенты
- Вареная свекла 2 шт.
- Плавленый сыр 1 шт.
- Яйца вареные 2 шт.
- Чеснок 1 зуб.
- Майонез 2 ст. л.
- Соль, перец по вкусу
- Багет
- Лук зеленый
Этапы приготовления
- Свеклу, плавленый сыр и яйца натрите на мелкой терке. Чеснок пропустите через пресс.
- Добавьте соль и черный молотый перец. Заправьте майонезом и перемешайте.
- Зеленый лук мелко нарежьте.
- Смажьте багет намазкой и сверху посыпьте зеленым луком.