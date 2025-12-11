Эта намазка должна быть в каждом холодильнике: очень вкусно и дешево (видео)

Закуска готовится из простых продуктов, а по вкусу будто деликатес

Намазки — это очень вкусно и удобно, ведь с ними можно быстро приготовить сытный перекус. Ранее мы делились с вами рецептом намазки из моркови, которая готовится очень быстро. Теперь предлагаем приготовить закуску из свеклы и плавленого сыра.

Рецептом поделилась блогерша Ксения Радостина в Instagram. Намазка на основе свеклы с добавлением сыра и яиц готовится очень легко и получается очень вкусной. Главное – заранее отварить продукты.

Ингредиенты

Вареная свекла 2 шт.

Плавленый сыр 1 шт.

Яйца вареные 2 шт.

Чеснок 1 зуб.

Майонез 2 ст. л.

Соль, перец по вкусу

Багет

Лук зеленый

Этапы приготовления