Укр

Эта намазка должна быть в каждом холодильнике: очень вкусно и дешево (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
631
Намазка из свеклы, плавленого сыра и яиц
Намазка из свеклы, плавленого сыра и яиц. Фото snedeno.cz

Закуска готовится из простых продуктов, а по вкусу будто деликатес

Намазки — это очень вкусно и удобно, ведь с ними можно быстро приготовить сытный перекус. Ранее мы делились с вами рецептом намазки из моркови, которая готовится очень быстро. Теперь предлагаем приготовить закуску из свеклы и плавленого сыра.

Рецептом поделилась блогерша Ксения Радостина в Instagram. Намазка на основе свеклы с добавлением сыра и яиц готовится очень легко и получается очень вкусной. Главное – заранее отварить продукты.

Ингредиенты

  • Вареная свекла 2 шт.
  • Плавленый сыр 1 шт.
  • Яйца вареные 2 шт.
  • Чеснок 1 зуб.
  • Майонез 2 ст. л.
  • Соль, перец по вкусу
  • Багет
  • Лук зеленый

Этапы приготовления

  1. Свеклу, плавленый сыр и яйца натрите на мелкой терке. Чеснок пропустите через пресс.
  2. Добавьте соль и черный молотый перец. Заправьте майонезом и перемешайте.
  3. Зеленый лук мелко нарежьте.
  4. Смажьте багет намазкой и сверху посыпьте зеленым луком.
Теги:
#Свекла #Рецепты #Закуска #намазка