Неожиданно вкусно: сало в соевом маринаде для новогоднего стола (видео)

Скоро Новый год и хозяйки уже составляют списки блюд, которые планируют готовить к праздничному столу.

Преимущественно на нем появляются классические салаты, например, знаменитые "Часы", а также мясные закуски и холодец. Но сегодня мы предлагаем внести немного неожиданности и приготовить вареное сало в соевом соусе – нежное, ароматное и пикантное. Это блюдо придаст новогоднему настроению и станет изюминкой вашего меню. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tanya_akopyan_recepty".

Как приготовить сало в соевом соусе

Ингредиенты:

сало – 500 г;

соевый соус – 150 мл;

чеснок – 3–4 зубчика;

паприка – 0,5 ч. л.;

острый красный перец – по вкусу;

Способ приготовления:

Сало порезать на куски среднего размера. Выложить сало в кастрюлю, залить водой и варить на среднем огне 1 час. Соевый соус влить в сковороду и жарить до испарения половины жидкости. Добавить в соевый соус измельченный чеснок, паприку и острый перец, хорошо перемешать. С готового сала слить воду и обжарить его в соевом соусе со специями в течение 5–7 минут до легкого карамелизации. Дать блюду немного остыть перед подачей.

Сало подавать охлажденным или теплым на широкой тарелке, нарезав тонкими ломтиками. Подойдет в качестве закуски к праздничному столу, можно подать с хлебом или свежими овощами. Украсить листочками петрушки, щепоткой красного перца или зернами граната для праздничного вида.

Сало вареное в соевом соусе – это простое, но очень эффектное блюдо для новогоднего стола. Оно получается нежным, ароматным и чуть-чуть пикантным, создавая праздничное настроение и удивляя гостей. Готовить легко, а результат всегда радует вкусом и видом.