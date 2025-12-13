Неожиданно вкусно: сало в соевом маринаде для новогоднего стола (видео)
-
-
Скоро Новый год и хозяйки уже составляют списки блюд, которые планируют готовить к праздничному столу.
Преимущественно на нем появляются классические салаты, например, знаменитые "Часы", а также мясные закуски и холодец. Но сегодня мы предлагаем внести немного неожиданности и приготовить вареное сало в соевом соусе – нежное, ароматное и пикантное. Это блюдо придаст новогоднему настроению и станет изюминкой вашего меню. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "tanya_akopyan_recepty".
Как приготовить сало в соевом соусе
Ингредиенты:
- сало – 500 г;
- соевый соус – 150 мл;
- чеснок – 3–4 зубчика;
- паприка – 0,5 ч. л.;
- острый красный перец – по вкусу;
Способ приготовления:
- Сало порезать на куски среднего размера.
- Выложить сало в кастрюлю, залить водой и варить на среднем огне 1 час.
- Соевый соус влить в сковороду и жарить до испарения половины жидкости.
- Добавить в соевый соус измельченный чеснок, паприку и острый перец, хорошо перемешать.
- С готового сала слить воду и обжарить его в соевом соусе со специями в течение 5–7 минут до легкого карамелизации.
- Дать блюду немного остыть перед подачей.
Сало подавать охлажденным или теплым на широкой тарелке, нарезав тонкими ломтиками. Подойдет в качестве закуски к праздничному столу, можно подать с хлебом или свежими овощами. Украсить листочками петрушки, щепоткой красного перца или зернами граната для праздничного вида.
Сало вареное в соевом соусе – это простое, но очень эффектное блюдо для новогоднего стола. Оно получается нежным, ароматным и чуть-чуть пикантным, создавая праздничное настроение и удивляя гостей. Готовить легко, а результат всегда радует вкусом и видом.