Яркий акцент на новогоднем столе: салат "Шишка" непременно удивит гостей (видео)
Скоро Новый год и хозяйки уже составляют списки блюд, которые планируют готовить к праздничному столу.
Преимущественно на нем появляются классические салаты, например, "Веночек" с курицей и мандаринами, а также разнообразные мясные и овощные закуски. Но сегодня мы предлагаем приготовить эффектный и вкусный салат "Шишка", который удивит гостей и станет изюминкой вашего меню. Его праздничный облик и ароматные ингредиенты создают настоящую зимнюю атмосферу на столе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".
Как приготовить салат "Шишка"
Ингредиенты:
- копченая курица – 350 г;
- яйца отварные – 3 шт.;
- картофель отварной – 3 шт.;
- маринованные огурцы – 4 шт.;
- миндаль – 200 г;
- плавленый сыр – 2 шт.;
- майонез – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- розмарин свежий – для украшения;
Способ приготовления:
- Нарезать картофель, яйца, копченую курицу и кубики огурцы.
- Натереть сыр на мелкой терке.
- Смешать все подготовленные ингредиенты в большой миске, добавить майонез и соль по вкусу, тщательно перемешать.
- Выложить салат в виде шишек на праздничную тарелку.
- Посыпать сверху соленым или поджаренным миндалем.
- Украсить свежим розмарином для праздничного вида.
Салат подавать охлажденным в виде отдельных шишек или одной большой композиции на тарелке. Он идеально сочетается с праздничными мясными блюдами, бутербродами или хрустящим хлебом. Украсить можно дополнительно веточками розмарина, зернами граната или небольшими фруктовыми дольками для более яркого праздничного вида.
Салат "Шишка" – это простое в приготовлении, но эффектное блюдо для новогоднего стола. Он выходит празднично красивым, ароматным и вкусным, гарантированно удивит ваших гостей. Готовить его легко, а результат всегда доставляет радость и хорошее настроение.