Яркий акцент на новогоднем столе: салат "Шишка" непременно удивит гостей (видео)

Скоро Новый год и хозяйки уже составляют списки блюд, которые планируют готовить к праздничному столу.

Преимущественно на нем появляются классические салаты, например, "Веночек" с курицей и мандаринами, а также разнообразные мясные и овощные закуски. Но сегодня мы предлагаем приготовить эффектный и вкусный салат "Шишка", который удивит гостей и станет изюминкой вашего меню. Его праздничный облик и ароматные ингредиенты создают настоящую зимнюю атмосферу на столе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".

Как приготовить салат "Шишка"

Ингредиенты:

копченая курица – 350 г;

яйца отварные – 3 шт.;

картофель отварной – 3 шт.;

маринованные огурцы – 4 шт.;

миндаль – 200 г;

плавленый сыр – 2 шт.;

майонез – по вкусу;

соль – по вкусу;

розмарин свежий – для украшения;

Способ приготовления:

Нарезать картофель, яйца, копченую курицу и кубики огурцы. Натереть сыр на мелкой терке. Смешать все подготовленные ингредиенты в большой миске, добавить майонез и соль по вкусу, тщательно перемешать. Выложить салат в виде шишек на праздничную тарелку. Посыпать сверху соленым или поджаренным миндалем. Украсить свежим розмарином для праздничного вида.

Салат подавать охлажденным в виде отдельных шишек или одной большой композиции на тарелке. Он идеально сочетается с праздничными мясными блюдами, бутербродами или хрустящим хлебом. Украсить можно дополнительно веточками розмарина, зернами граната или небольшими фруктовыми дольками для более яркого праздничного вида.

Салат "Шишка" – это простое в приготовлении, но эффектное блюдо для новогоднего стола. Он выходит празднично красивым, ароматным и вкусным, гарантированно удивит ваших гостей. Готовить его легко, а результат всегда доставляет радость и хорошее настроение.