Оселедець під "периною" замість "шуби": як приготувати нову закуску до столу (відео)

Цей салат варто готувати, коли хочеться знайомого смаку у новій подачі

Оселедець під шубою — без перебільшення одна з найулюбленіших закусок у багатьох родинах. Цей салат і на великі свята, і у звичайні будні. Але навіть класика іноді потребує оновлення. Саме тому варто спробувати салат Оселедець під периною. Цей салат готується без буряка, але з додаванням сиру.

Рецептом закуски поділилися на сторінці в Instagram zoshyt.receptiv. Салат готується швидко, виглядає апетитно й підійде як для святкового столу, так і для щоденного меню.

Інгредієнти

250-350 г слабосолоний оселедець

1 невелика цибуля-порей

5 варених яєць

200 г твердого сиру

майонез

сіль

перець

зелень для декору

Етапи приготування