Оселедець під "периною" замість "шуби": як приготувати нову закуску до столу (відео)

Наталя Граковська
Дата публікації
Салат "Оселедець під периною"
Салат "Оселедець під периною". Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Цей салат варто готувати, коли хочеться знайомого смаку у новій подачі

Оселедець під шубою — без перебільшення одна з найулюбленіших закусок у багатьох родинах. Цей салат і на великі свята, і у звичайні будні. Але навіть класика іноді потребує оновлення. Саме тому варто спробувати салат Оселедець під периною. Цей салат готується без буряка, але з додаванням сиру.

Рецептом закуски поділилися на сторінці в Instagram zoshyt.receptiv. Салат готується швидко, виглядає апетитно й підійде як для святкового столу, так і для щоденного меню.

Інгредієнти

  • 250-350 г слабосолоний оселедець
  • 1 невелика цибуля-порей
  • 5 варених яєць
  • 200 г твердого сиру
  • майонез
  • сіль
  • перець
  • зелень для декору

Етапи приготування

  1. На дно форми або ж глибокої тарілки викладаємо нарізані шматочки філе оселедця.
  2. Цибулю-порей нарізаємо півкільцями та посипаємо нею оселедець.
  3. Змащуємо все майонезом.
  4. Відварені яйця натираємо на тертці, відправляємо у форму, солимо, перчимо і змащуємо майонезом.
  5. Верх салату посипаємо натертим твердим сиром і прикрашаємо зеленню.
Теги:
#Рецепти #Салат #Салати #Новорічний стіл #Оселедець #Меню на Новий рік