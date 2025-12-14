Оселедець під "периною" замість "шуби": як приготувати нову закуску до столу (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 739
Цей салат варто готувати, коли хочеться знайомого смаку у новій подачі
Оселедець під шубою — без перебільшення одна з найулюбленіших закусок у багатьох родинах. Цей салат і на великі свята, і у звичайні будні. Але навіть класика іноді потребує оновлення. Саме тому варто спробувати салат Оселедець під периною. Цей салат готується без буряка, але з додаванням сиру.
Рецептом закуски поділилися на сторінці в Instagram zoshyt.receptiv. Салат готується швидко, виглядає апетитно й підійде як для святкового столу, так і для щоденного меню.
Інгредієнти
- 250-350 г слабосолоний оселедець
- 1 невелика цибуля-порей
- 5 варених яєць
- 200 г твердого сиру
- майонез
- сіль
- перець
- зелень для декору
Етапи приготування
- На дно форми або ж глибокої тарілки викладаємо нарізані шматочки філе оселедця.
- Цибулю-порей нарізаємо півкільцями та посипаємо нею оселедець.
- Змащуємо все майонезом.
- Відварені яйця натираємо на тертці, відправляємо у форму, солимо, перчимо і змащуємо майонезом.
- Верх салату посипаємо натертим твердим сиром і прикрашаємо зеленню.