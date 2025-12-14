Праздничная съедобная елка из блинов: эффектная закуска, которая удивит гостей (видео)
В Новый год традиционно готовят любимые блюда.
Среди них особое место занимает салат "Оливье", который можно приготовить по-новому. Но сегодня мы предлагаем сделать праздничную закуску совсем другого формата – яркую и эффектную елку из закусочных зеленых блинчиков. Она не только смотрится оригинально на столе, но и совмещает нежные слои блинчиков и свежие начинки, создавая праздничный вкус. Такое блюдо сразу привлекает гостей и станет изюминкой вашего новогоднего меню. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " innakluchnik31 ".
Как приготовить праздничную съедобную елку из блинов
Ингредиенты:
Для теста:
- шпинат – 100 г;
- укроп – 50 г;
- яйца – 6 шт.;
- соль – 1 ч. л.;
- сахар – 2 ч. л.;
- мука – 400 г;
- молоко – 800 мл;
- кипяток – 200 мл;
- масло растительное – 50 г;
Для 1-й начинки:
- маскарпоне – 150 г;
- слабосоленая красная рыба – 150 г;
- салат – 50 г;
- огурцы – 1 шт.;
Для 2-й начинки:
- соус "дзадзики" – 100 г;
- куриное запеченное филе – 150 г;
- салат – 50 г;
- помидоры – 1 шт.;
Способ приготовления:
- Взбить яйца с солью и сахаром до однородности.
- Измельчить шпинат и укроп, добавить к яйцам.
- Равномерно всыпать муку, влить молоко и кипяток, хорошо перемешать до однородного водянистого теста.
- Добавить масло и перемешать снова.
- Выпекать тонкие зеленые блины на разогретой сковороде с антипригарным покрытием по бокам до золотистого цвета.
- Приготовить начинки: смешать ингредиенты для первой и второй начинки по отдельности.
- Смазать каждый блинчик начинкой, свернуть в рулет.
- Нарезать рулеты на кусочки длиной 4-5 см и выложить в форме елки на большой тарелке.
Подавать на большой плоской тарелке, формируя елку из отдельных рулетов. Украсить веточками свежего укропа или петрушки как еловые ветки, а красные помидоры или красную рыбу – как "елочные игрушки". Блюдо отлично сочетается с праздничными соусами, легкими салатами или шампанским, создавая праздничную атмосферу на столе.
Яркая елка из закусочных блинчиков – это не только вкусно, но и эффектно. Она удивит гостей оригинальным видом, праздничным цветом и нежным вкусом начинки. Готовить легко, а результат гарантированно придает праздничное настроение и делает ваш стол особенным.