Праздничная съедобная елка из блинов: эффектная закуска, которая удивит гостей (видео)

В Новый год традиционно готовят любимые блюда.

Среди них особое место занимает салат "Оливье", который можно приготовить по-новому. Но сегодня мы предлагаем сделать праздничную закуску совсем другого формата – яркую и эффектную елку из закусочных зеленых блинчиков. Она не только смотрится оригинально на столе, но и совмещает нежные слои блинчиков и свежие начинки, создавая праздничный вкус. Такое блюдо сразу привлекает гостей и станет изюминкой вашего новогоднего меню. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " innakluchnik31 ".

Как приготовить праздничную съедобную елку из блинов

Ингредиенты:

Для теста:

шпинат – 100 г;

укроп – 50 г;

яйца – 6 шт.;

соль – 1 ч. л.;

сахар – 2 ч. л.;

мука – 400 г;

молоко – 800 мл;

кипяток – 200 мл;

масло растительное – 50 г;

Для 1-й начинки:

маскарпоне – 150 г;

слабосоленая красная рыба – 150 г;

салат – 50 г;

огурцы – 1 шт.;

Для 2-й начинки:

соус "дзадзики" – 100 г;

куриное запеченное филе – 150 г;

салат – 50 г;

помидоры – 1 шт.;

Способ приготовления:

Взбить яйца с солью и сахаром до однородности. Измельчить шпинат и укроп, добавить к яйцам. Равномерно всыпать муку, влить молоко и кипяток, хорошо перемешать до однородного водянистого теста. Добавить масло и перемешать снова. Выпекать тонкие зеленые блины на разогретой сковороде с антипригарным покрытием по бокам до золотистого цвета. Приготовить начинки: смешать ингредиенты для первой и второй начинки по отдельности. Смазать каждый блинчик начинкой, свернуть в рулет. Нарезать рулеты на кусочки длиной 4-5 см и выложить в форме елки на большой тарелке.

Подавать на большой плоской тарелке, формируя елку из отдельных рулетов. Украсить веточками свежего укропа или петрушки как еловые ветки, а красные помидоры или красную рыбу – как "елочные игрушки". Блюдо отлично сочетается с праздничными соусами, легкими салатами или шампанским, создавая праздничную атмосферу на столе.

Яркая елка из закусочных блинчиков – это не только вкусно, но и эффектно. Она удивит гостей оригинальным видом, праздничным цветом и нежным вкусом начинки. Готовить легко, а результат гарантированно придает праздничное настроение и делает ваш стол особенным.