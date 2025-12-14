Укр

Праздничная съедобная елка из блинов: эффектная закуска, которая удивит гостей (видео)

Мария Швец
Праздничная съедобная елка из блинов
Праздничная съедобная елка из блинов. Фото instagram.com

В Новый год традиционно готовят любимые блюда.

Среди них особое место занимает салат "Оливье", который можно приготовить по-новому. Но сегодня мы предлагаем сделать праздничную закуску совсем другого формата – яркую и эффектную елку из закусочных зеленых блинчиков. Она не только смотрится оригинально на столе, но и совмещает нежные слои блинчиков и свежие начинки, создавая праздничный вкус. Такое блюдо сразу привлекает гостей и станет изюминкой вашего новогоднего меню. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " innakluchnik31 ".

Как приготовить праздничную съедобную елку из блинов

Ингредиенты:

Для теста:

  • шпинат – 100 г;
  • укроп – 50 г;
  • яйца – 6 шт.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • сахар – 2 ч. л.;
  • мука – 400 г;
  • молоко – 800 мл;
  • кипяток – 200 мл;
  • масло растительное – 50 г;

Для 1-й начинки:

  • маскарпоне – 150 г;
  • слабосоленая красная рыба – 150 г;
  • салат – 50 г;
  • огурцы – 1 шт.;

Для 2-й начинки:

  • соус "дзадзики" – 100 г;
  • куриное запеченное филе – 150 г;
  • салат – 50 г;
  • помидоры – 1 шт.;

Способ приготовления:

  1. Взбить яйца с солью и сахаром до однородности.
  2. Измельчить шпинат и укроп, добавить к яйцам.
  3. Равномерно всыпать муку, влить молоко и кипяток, хорошо перемешать до однородного водянистого теста.
  4. Добавить масло и перемешать снова.
  5. Выпекать тонкие зеленые блины на разогретой сковороде с антипригарным покрытием по бокам до золотистого цвета.
  6. Приготовить начинки: смешать ингредиенты для первой и второй начинки по отдельности.
  7. Смазать каждый блинчик начинкой, свернуть в рулет.
  8. Нарезать рулеты на кусочки длиной 4-5 см и выложить в форме елки на большой тарелке.

Подавать на большой плоской тарелке, формируя елку из отдельных рулетов. Украсить веточками свежего укропа или петрушки как еловые ветки, а красные помидоры или красную рыбу – как "елочные игрушки". Блюдо отлично сочетается с праздничными соусами, легкими салатами или шампанским, создавая праздничную атмосферу на столе.

Яркая елка из закусочных блинчиков – это не только вкусно, но и эффектно. Она удивит гостей оригинальным видом, праздничным цветом и нежным вкусом начинки. Готовить легко, а результат гарантированно придает праздничное настроение и делает ваш стол особенным.

