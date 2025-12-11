Салат "Француженка" с курицей и апельсином: рецепт закуски для праздничного стола (видео)

Этот салат из доступных продуктов украсит стол

Салат "Француженка" — одновременно простое и праздничное блюдо. Он готовится на основе куриной грудки с добавлением изюма, орехов, сыра и апельсина. В итоге получается сочный, питательный салат с пикантным вкусом.

Этот салат выглядит красиво на столе и всегда нравится гостям — отличный вариант блюда для празднования Рождества и Нового года. Рецептом поделились на YouTube-канале "Готовим с Оксаной Пашко".

Ингредиенты

куриное филе отваренное — 300 г

морковь — 1-2 шт.

изюм — 80 г

сыр — 100 г

грецкие орехи — 100 г

майонез

апельсин — 1 шт.

Этапы приготовления