Салат "Француженка" с курицей и апельсином: рецепт закуски для праздничного стола (видео)
-
-
Этот салат из доступных продуктов украсит стол
Салат "Француженка" — одновременно простое и праздничное блюдо. Он готовится на основе куриной грудки с добавлением изюма, орехов, сыра и апельсина. В итоге получается сочный, питательный салат с пикантным вкусом.
Этот салат выглядит красиво на столе и всегда нравится гостям — отличный вариант блюда для празднования Рождества и Нового года. Рецептом поделились на YouTube-канале "Готовим с Оксаной Пашко".
Ингредиенты
- куриное филе отваренное — 300 г
- морковь — 1-2 шт.
- изюм — 80 г
- сыр — 100 г
- грецкие орехи — 100 г
- майонез
- апельсин — 1 шт.
Этапы приготовления
- Изюм моем и заливаем горячей водой на 10 минут.
- Куриную грудку нарезаем небольшими кубиками.
- Сыр и морковь трем на мелкой терке.
- Грецкие орехи сушим на сковороде примерно 10 минут на среднем огне, периодически перемешивая. С обжаренных остывших орехов снимаем шелуху и нарезаем ножом.
- Складываем салат на плоском блюде с использованием кулинарного кольца. На дно кладем нарезанное куриное филе и наносим сеточку из майонеза.
- Следующим слоем выкладываем тертую морковь, утрамбовываем ложкой и немного солим. Наносим сеточку из майонеза.
- Третьим слоем выкладываем изюм и опять наносим сеточку из майонеза.
- Четвертым слоем выкладываем тертый сыр, утрамбовываем его ложкой и наносим сеточку из майонеза. Сверху равномерно выкладываем рубленые орехи.
- Готовому салату даем настоятся 10 минут.
- Подготовим украшение. С апельсина ножом срезаем всю кожуру вместе с белой пленкой. У очищенного апельсина аккуратно вырезаем дольки. Получившиеся дольки нарезаем на более мелкие кусочки. С салата снимаем кулинарное кольцо. Украшаем салат кусочками апельсина, выкладываем их по краю салата.