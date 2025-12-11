Укр

Салат "Француженка" с курицей и апельсином: рецепт закуски для праздничного стола (видео)

Наталья Граковская
Салат с курицей и апельсином
Салат с курицей и апельсином. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Этот салат из доступных продуктов украсит стол

Салат "Француженка" — одновременно простое и праздничное блюдо. Он готовится на основе куриной грудки с добавлением изюма, орехов, сыра и апельсина. В итоге получается сочный, питательный салат с пикантным вкусом.

Этот салат выглядит красиво на столе и всегда нравится гостям — отличный вариант блюда для празднования Рождества и Нового года. Рецептом поделились на YouTube-канале "Готовим с Оксаной Пашко".

Ингредиенты

  • куриное филе отваренное — 300 г
  • морковь — 1-2 шт.
  • изюм — 80 г
  • сыр — 100 г
  • грецкие орехи — 100 г
  • майонез
  • апельсин — 1 шт.

Этапы приготовления

  1. Изюм моем и заливаем горячей водой на 10 минут.
  2. Куриную грудку нарезаем небольшими кубиками.
  3. Сыр и морковь трем на мелкой терке.
  4. Грецкие орехи сушим на сковороде примерно 10 минут на среднем огне, периодически перемешивая. С обжаренных остывших орехов снимаем шелуху и нарезаем ножом.
  5. Складываем салат на плоском блюде с использованием кулинарного кольца. На дно кладем нарезанное куриное филе и наносим сеточку из майонеза.
  6. Следующим слоем выкладываем тертую морковь, утрамбовываем ложкой и немного солим. Наносим сеточку из майонеза.
  7. Третьим слоем выкладываем изюм и опять наносим сеточку из майонеза.
  8. Четвертым слоем выкладываем тертый сыр, утрамбовываем его ложкой и наносим сеточку из майонеза. Сверху равномерно выкладываем рубленые орехи.
  9. Готовому салату даем настоятся 10 минут.
  10. Подготовим украшение. С апельсина ножом срезаем всю кожуру вместе с белой пленкой. У очищенного апельсина аккуратно вырезаем дольки. Получившиеся дольки нарезаем на более мелкие кусочки. С салата снимаем кулинарное кольцо. Украшаем салат кусочками апельсина, выкладываем их по краю салата.
