Кристально прозрачный и без желатина: как приготовить идеальный холодец (видео)

Узнайте, что сделать, чтобы холодец застыл сам

Зимние праздники сложно представить без холодца на столе. Приготовить вкусный прозрачный холодец без желатина не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Все, что нужно — это достаточно времени, терпения и соблюдение нескольких простых рекомендаций.

На YouTube-канале "Смаколики Юлі" наглядно показали, как приготовить холодец без лишних добавок.

Как приготовить прозрачный холодец без желатина — полезные советы

Для приготовления используйте говяжьи и свиные рульки, ножки и домашнюю птицу — эти ингредиенты дадут нужное количество коллагена для естественного застывания бульона.

Накануне приготовления замочите мясо и хорошо зачистите шкурки.

Вовремя и тщательно убирайте пену с бульона.

Не доливайте воду во время варки. Это позволяет сохранить все полезные вещества в бульоне и получить насыщенный вкус.

Варите на малом огне. Чем медленнее варится холодец, тем более прозрачным он будет.

Как приготовить холодец — пошаговый рецепт

Ингредиенты

Мясная основа (общий вес ~6 кг):

Свиная и говяжья рульки

Свиная ножка (разрезанная вдоль до копытца).

Говядина (мякоть).

Домашний петух (разрезанный на 2-4 части).

По желанию: свиные ушки, хвосты или куриные лапки.

Вода: 6 л (расчет: 1 л воды на 1 кг мяса).

Овощи и специи:

Лук – 2 шт. (одну оставить в шелухе для золотистого цвета).

Морковь – 1-2 шт.

Корень сельдерея – небольшой кусочек.

Чеснок – 2 головки.

Лавровый лист, черный перец горошком, душистый перец.

Соль и молотый черный перец по вкусу.

Пошаговое приготовление

Все мясо замочите в холодной воде (лучше всего на ночь). Слейте воду. Шкурку рулек и ножек тщательно зачистите ножом и хорошо промойте под проточной водой. Выложите мясо в большую кастрюлю. Залейте водой, накройте крышкой и доведите до кипения. Обязательно слейте всю первую воду вместе с пеной. Промойте мясо и саму кастрюлю от остатков белка. Залейте мясо чистой водой (6 л). Добавьте 1 ст. л. соли, чтобы лучше выходил "шум". Варите на минимальном огне без крышки (или едва прикрыв, подложив деревянную лопатку). Постоянно снимайте пену, пока бульон не станет кристально чистым и не доливайте воду. Через 1 час варки добавьте морковь, корень сельдерея, лук (одну в шелухе) и специи горошком. Добавьте еще 1 ст. л. соли. Продолжайте варить на малом огне в общей сложности 6–7 часов. Мясо должно свободно отходить от кости. Выньте овощи и мясо. Дайте мясу немного остыть. В горячий бульон добавьте пропущенный через пресс чеснок и соль. Бульон должен казаться немного пересоленным — тогда в застывшем виде вкус будет идеальным. Дайте бульону настояться с чесноком, а затем процедите его через мелкое сито. Снимите основной жир ложкой. Чтобы убрать остатки, промокните поверхность бульона бумажным полотенцем или салфеткой несколько раз. Мясо разберите руками на волокна (длинные можно подрезать ножом). Кости и лишнюю кожу удалите. Разложите мясо в формы. Украсьте нарезанной вареной морковью. Осторожно залейте бульоном. Сверху можно присыпать молотым черным перцем и слегка перемешать вилкой, чтобы морковь погрузилась.

Оставьте холодец при комнатной температуре до полного охлаждения, затем переставьте в холодильник до полного застывания.