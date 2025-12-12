Зимой почувствуете вкус лета: как приготовить яркий салат "Солнышко" (видео)
-
-
Салаты – это универсальные блюда, которые можно готовить практически из любых продуктов: овощей, мяса, яиц, сыра, а также с добавлением оригинальных заправок.
К примеру, классическую "Мимозу" готовят с заправкой из майонеза и зелени, а можно ее также приготовить с оригинальной заправкой. Сегодня мы предлагаем простой и яркий вариант – салат "Солнышко", который не только вкусен, но и красив на столе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "oliakobyk".
Как приготовить салат "Солнышко"
Ингредиенты:
- вареная колбаса – 150 г;
- яйца – 3 шт.;
- плавленый сырок – 100 г;
- кукуруза консервированная – 100 г;
- помидоры черри – 5–6 шт.;
- майонез – 3–4 ст. л.;
- укроп свежий – 1–2 веточки;
Способ приготовления:
- Натереть вареную колбасу на крупной терке.
- Выложить колбасу на тарелку и сделать сеточку из майонеза.
- Натереть вареные яйца, выложить сверху и повторить сеточку из майонеза.
- Натереть плавленый сырок и распределить следующим слоем, снова сделать майонезную сеточку.
- Выложить кукурузу сверху.
- Украсить салат помидорами черри и веточками свежего укропа.
Салат "Солнышко" подают охлажденным, лучше в прозрачной салатнице, чтобы были видны слои. Подойдет как самостоятельная закуска или как дополнение к мясным блюдам и гарнирам. Для более яркого вида можно дополнительно украсить листьями салата или кольцами зелёного лука.