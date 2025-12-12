Рыбное разнообразие на праздничном столе: рецепты засолки от бюджетных до премиум-сортов
Самостоятельно засоленная рыба получается гораздо вкуснее
Новый год без рыбы на столе – как елка без украшений. Засолка дома позволяет не только сэкономить, но и получить максимально свежий вкус, невозможно повторить магазинными деликатесами. Можно выбрать бюджетные варианты, как сельдь, или более дорогие — семгу и форель, и у каждой рыбы будет своя изюминка в засолке. Рецептами засолки делится "Телеграф".
1. Сельдь классическая
Ингредиенты:
- сельдь свежая — 2 шт.;
- соль – 2 ст. л.;
- сахар – 1 ст. л.;
- перец горошком — 5 шт.;
- лавровый лист – 2 шт.
Способ приготовления:
- Очистить рыбу от внутренностей и костей.
- Смешать соль, сахар, перец и лавровый лист.
- Натереть рыбу смесью и оставить в холодильнике на 12 часов.
- Порезать на кусочки и подавать с луком и растительным маслом.
2. Лосось малосольный
Ингредиенты:
- филе лосося — 500 г;
- соль – 1 ст. л.;
- сахар – 1 ст. л.;
- укроп свежий – 1 пучок;
- лимон – 1 шт.
Способ приготовления:
- Смешать соль и сахар.
- Натереть филе рыбы смесью и оставить в пакете на 24 часа в холодильнике.
- Добавить сверху укроп и немного лимонного сока перед подачей.
- Нарезать тонкими ломтиками и подавать с черным хлебом.
3. Форель пряная
Ингредиенты:
- форель свежая – 1 шт.;
- соль – 2 ст. л.;
- сахар – 1 ст. л.;
- кориандр – 1 ч. л.;
- перец черный – 1 ч. л.;
- масло оливковое – 2 ст. л.
Способ приготовления:
- Очистить форель и удалить кости.
- Смешать соль, сахар, кориандр и перец.
- Натереть рыбу смесью и оставить в холодильнике на 12-18 часов.
- Перед подачей полить оливковым маслом и украсить зеленью.
4. Скумбрия в медово-горчичном маринаде
Ингредиенты:
- скумбрия свежая – 2 шт.;
- соль – 2 ст. л.;
- сахар – 1 ст. л.;
- мед – 1 ст. л.;
- горчица зернистая – 1 ч. л.;
- перец черный — по вкусу
Способ приготовления:
- Очистить рыбу и удалить внутренности.
- Смешайте соль, сахар, мед, горчицу и перец.
- Натереть рыбу маринадом и оставить на 12 часов в холодильнике.
- Порезать и подавать с лимоном и зеленью.
Засолка рыбы дома – это не только о вкусе, но и об атмосфере праздника. Каждый рецепт можно адаптировать под свои вкусы, добавить специи или травы, а подача на красивом блюде с лимоном и зеленью делает праздничный стол более ярким и аппетитным.