Рыбное разнообразие на праздничном столе: рецепты засолки от бюджетных до премиум-сортов

Соленая рыба
Самостоятельно засоленная рыба получается гораздо вкуснее

Новый год без рыбы на столе – как елка без украшений. Засолка дома позволяет не только сэкономить, но и получить максимально свежий вкус, невозможно повторить магазинными деликатесами. Можно выбрать бюджетные варианты, как сельдь, или более дорогие — семгу и форель, и у каждой рыбы будет своя изюминка в засолке. Рецептами засолки делится "Телеграф".

1. Сельдь классическая

Ингредиенты:

  • сельдь свежая — 2 шт.;
  • соль – 2 ст. л.;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • перец горошком — 5 шт.;
  • лавровый лист – 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Очистить рыбу от внутренностей и костей.
  2. Смешать соль, сахар, перец и лавровый лист.
  3. Натереть рыбу смесью и оставить в холодильнике на 12 часов.
  4. Порезать на кусочки и подавать с луком и растительным маслом.

2. Лосось малосольный

Ингредиенты:

  • филе лосося — 500 г;
  • соль – 1 ст. л.;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • укроп свежий – 1 пучок;
  • лимон – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Смешать соль и сахар.
  2. Натереть филе рыбы смесью и оставить в пакете на 24 часа в холодильнике.
  3. Добавить сверху укроп и немного лимонного сока перед подачей.
  4. Нарезать тонкими ломтиками и подавать с черным хлебом.

3. Форель пряная

Ингредиенты:

  • форель свежая – 1 шт.;
  • соль – 2 ст. л.;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • кориандр – 1 ч. л.;
  • перец черный – 1 ч. л.;
  • масло оливковое – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Очистить форель и удалить кости.
  2. Смешать соль, сахар, кориандр и перец.
  3. Натереть рыбу смесью и оставить в холодильнике на 12-18 часов.
  4. Перед подачей полить оливковым маслом и украсить зеленью.

4. Скумбрия в медово-горчичном маринаде

Ингредиенты:

  • скумбрия свежая – 2 шт.;
  • соль – 2 ст. л.;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • мед – 1 ст. л.;
  • горчица зернистая – 1 ч. л.;
  • перец черный — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Очистить рыбу и удалить внутренности.
  2. Смешайте соль, сахар, мед, горчицу и перец.
  3. Натереть рыбу маринадом и оставить на 12 часов в холодильнике.
  4. Порезать и подавать с лимоном и зеленью.

Засолка рыбы дома – это не только о вкусе, но и об атмосфере праздника. Каждый рецепт можно адаптировать под свои вкусы, добавить специи или травы, а подача на красивом блюде с лимоном и зеленью делает праздничный стол более ярким и аппетитным.

