Рыбное разнообразие на праздничном столе: рецепты засолки от бюджетных до премиум-сортов

Самостоятельно засоленная рыба получается гораздо вкуснее

Новый год без рыбы на столе – как елка без украшений. Засолка дома позволяет не только сэкономить, но и получить максимально свежий вкус, невозможно повторить магазинными деликатесами. Можно выбрать бюджетные варианты, как сельдь, или более дорогие — семгу и форель, и у каждой рыбы будет своя изюминка в засолке. Рецептами засолки делится "Телеграф".

1. Сельдь классическая

Ингредиенты:

сельдь свежая — 2 шт.;

соль – 2 ст. л.;

сахар – 1 ст. л.;

перец горошком — 5 шт.;

лавровый лист – 2 шт.

Способ приготовления:

Очистить рыбу от внутренностей и костей. Смешать соль, сахар, перец и лавровый лист. Натереть рыбу смесью и оставить в холодильнике на 12 часов. Порезать на кусочки и подавать с луком и растительным маслом.

2. Лосось малосольный

Ингредиенты:

филе лосося — 500 г;

соль – 1 ст. л.;

сахар – 1 ст. л.;

укроп свежий – 1 пучок;

лимон – 1 шт.

Способ приготовления:

Смешать соль и сахар. Натереть филе рыбы смесью и оставить в пакете на 24 часа в холодильнике. Добавить сверху укроп и немного лимонного сока перед подачей. Нарезать тонкими ломтиками и подавать с черным хлебом.

3. Форель пряная

Ингредиенты:

форель свежая – 1 шт.;

соль – 2 ст. л.;

сахар – 1 ст. л.;

кориандр – 1 ч. л.;

перец черный – 1 ч. л.;

масло оливковое – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Очистить форель и удалить кости. Смешать соль, сахар, кориандр и перец. Натереть рыбу смесью и оставить в холодильнике на 12-18 часов. Перед подачей полить оливковым маслом и украсить зеленью.

4. Скумбрия в медово-горчичном маринаде

Ингредиенты:

скумбрия свежая – 2 шт.;

соль – 2 ст. л.;

сахар – 1 ст. л.;

мед – 1 ст. л.;

горчица зернистая – 1 ч. л.;

перец черный — по вкусу

Способ приготовления:

Очистить рыбу и удалить внутренности. Смешайте соль, сахар, мед, горчицу и перец. Натереть рыбу маринадом и оставить на 12 часов в холодильнике. Порезать и подавать с лимоном и зеленью.

Засолка рыбы дома – это не только о вкусе, но и об атмосфере праздника. Каждый рецепт можно адаптировать под свои вкусы, добавить специи или травы, а подача на красивом блюде с лимоном и зеленью делает праздничный стол более ярким и аппетитным.