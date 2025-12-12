Вкуснейший новогодний салат: гости точно попросят рецепт (видео)
Простой салат с курицей и черносливом, который можно готовить вместо Оливье
Салаты на Новый год готовят почти все, но традиционные варианты уже приелись. Поэтому стоит попробовать что-то новое — например, сытный салат с курицей, черносливом и яблоком. Необычное сочетание ингредиентов точно привлечет внимание гостей и понравится даже тем, кто выбирает блюда очень придирчиво.
Рецептом салата поделилась кулинарный блогер Лилия Цвит. Она советует обязательно дать настояться этому салату, прежде чем подавать его на стол.
Ингредиенты
- куриное филе — 350 г
- яйца – 5 шт.
- морковь – 2 шт.
- сыр твердый — 100 г
- яблоко – 2 шт.
- чернослив вяленый — 100 г
- чеснок — 3 зубчика
- майонез — 200 г
Этапы приготовления
- Твердый сыр, отварную морковь и отваренные яйца натереть на крупной терке.
- Пропаренный чернослив нарезать небольшими кусочками.
- Отварное куриное филе нарезать кусочками.
- Одно яблоко почистить от кожуры и сердцевины, затем нарезать небольшими кубиками.
- Приготовить заправку, смешав майонез с чесноком.
- Салат можно собирать в кондитерском кольце или в глубокой тарелке. Каждый слой осторожно разровнять и смазать майонезом.
- Слои по очереди: курица, яблоки, чернослив, натертые яйца, тертая отварная морковь, тертый твердый сыр.
- Накрыть салат пищевой пленкой и отправить настаиваться в холодильник минимум на 24 часа