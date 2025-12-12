Вкуснейший новогодний салат: гости точно попросят рецепт (видео)

Простой салат с курицей и черносливом, который можно готовить вместо Оливье

Салаты на Новый год готовят почти все, но традиционные варианты уже приелись. Поэтому стоит попробовать что-то новое — например, сытный салат с курицей, черносливом и яблоком. Необычное сочетание ингредиентов точно привлечет внимание гостей и понравится даже тем, кто выбирает блюда очень придирчиво.

Рецептом салата поделилась кулинарный блогер Лилия Цвит. Она советует обязательно дать настояться этому салату, прежде чем подавать его на стол.

Ингредиенты

куриное филе — 350 г

яйца – 5 шт.

морковь – 2 шт.

сыр твердый — 100 г

яблоко – 2 шт.

чернослив вяленый — 100 г

чеснок — 3 зубчика

майонез — 200 г

Этапы приготовления