Вкуснейший новогодний салат: гости точно попросят рецепт (видео)

Наталья Граковская
Салат с курицей, черносливом и яблоком
Салат с курицей, черносливом и яблоком. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Простой салат с курицей и черносливом, который можно готовить вместо Оливье

Салаты на Новый год готовят почти все, но традиционные варианты уже приелись. Поэтому стоит попробовать что-то новое — например, сытный салат с курицей, черносливом и яблоком. Необычное сочетание ингредиентов точно привлечет внимание гостей и понравится даже тем, кто выбирает блюда очень придирчиво.

Рецептом салата поделилась кулинарный блогер Лилия Цвит. Она советует обязательно дать настояться этому салату, прежде чем подавать его на стол.

Ингредиенты

  • куриное филе — 350 г
  • яйца – 5 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • сыр твердый — 100 г
  • яблоко – 2 шт.
  • чернослив вяленый — 100 г
  • чеснок — 3 зубчика
  • майонез — 200 г

Этапы приготовления

  1. Твердый сыр, отварную морковь и отваренные яйца натереть на крупной терке.
  2. Пропаренный чернослив нарезать небольшими кусочками.
  3. Отварное куриное филе нарезать кусочками.
  4. Одно яблоко почистить от кожуры и сердцевины, затем нарезать небольшими кубиками.
  5. Приготовить заправку, смешав майонез с чесноком.
  6. Салат можно собирать в кондитерском кольце или в глубокой тарелке. Каждый слой осторожно разровнять и смазать майонезом.
  7. Слои по очереди: курица, яблоки, чернослив, натертые яйца, тертая отварная морковь, тертый твердый сыр.
  8. Накрыть салат пищевой пленкой и отправить настаиваться в холодильник минимум на 24 часа
