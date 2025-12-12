Укр

Песочные корзиночки на праздничный стол: как приготовить с печенью (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Тарталетки с печенью
Тарталетки с печенью. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Тарталетки являются едва ли не обязательным блюдом на праздничном столе

В канун Рождества и Нового года многие хозяйки пытаются подобрать для праздничного стола вкусные и необычные блюда. И если вы уже готовили легкие тарталетки Цезарь, на этот раз приготовьте закуску с печенью.

Рецептом поделилась в Instagram кулинарная блогерша diali_cooking. Повторить его сможет даже новичок на кухне.

Ингредиенты

  • печень 300 г.
  • яйца 3 шт.
  • морковь 1 шт.
  • лук 1 шт.
  • приправа 10 овощей
  • майонез
  • песочные тарталетки

Как приготовить тарталетки с печенью

  1. Печень отвариваем и когда остынет натираем на терке.
  2. Отваренные яйца также натираем.
  3. Нарезанный лук тушим с натертым на мелкой терке морковью и приправой 10 овощей. Охлаждаем и добавляем в печень.
  4. Добавляем нарезанный лук, майонез и перемешиваем.
  5. Начиняем тарталетки и подаем на стол.
Теги:
#Рецепты #Печень #Закуска #Новогодний стол #Новогоднее меню #Тарталетки