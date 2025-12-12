Песочные корзиночки на праздничный стол: как приготовить с печенью (видео)
-
-
Тарталетки являются едва ли не обязательным блюдом на праздничном столе
В канун Рождества и Нового года многие хозяйки пытаются подобрать для праздничного стола вкусные и необычные блюда. И если вы уже готовили легкие тарталетки Цезарь, на этот раз приготовьте закуску с печенью.
Рецептом поделилась в Instagram кулинарная блогерша diali_cooking. Повторить его сможет даже новичок на кухне.
Ингредиенты
- печень 300 г.
- яйца 3 шт.
- морковь 1 шт.
- лук 1 шт.
- приправа 10 овощей
- майонез
- песочные тарталетки
Как приготовить тарталетки с печенью
- Печень отвариваем и когда остынет натираем на терке.
- Отваренные яйца также натираем.
- Нарезанный лук тушим с натертым на мелкой терке морковью и приправой 10 овощей. Охлаждаем и добавляем в печень.
- Добавляем нарезанный лук, майонез и перемешиваем.
- Начиняем тарталетки и подаем на стол.