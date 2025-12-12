Песочные корзиночки на праздничный стол: как приготовить с печенью (видео)

Тарталетки являются едва ли не обязательным блюдом на праздничном столе

В канун Рождества и Нового года многие хозяйки пытаются подобрать для праздничного стола вкусные и необычные блюда. И если вы уже готовили легкие тарталетки Цезарь, на этот раз приготовьте закуску с печенью.

Рецептом поделилась в Instagram кулинарная блогерша diali_cooking. Повторить его сможет даже новичок на кухне.

Ингредиенты

печень 300 г.

яйца 3 шт.

морковь 1 шт.

лук 1 шт.

приправа 10 овощей

майонез

песочные тарталетки

Как приготовить тарталетки с печенью