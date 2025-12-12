Идеальное блюдо на Рождество и Новый год: как приготовить легендарный салат "Тиффани" (видео)

Простой в приготовлении и вкусный салат

Салат "Тиффани" уже много лет остается одним из самых любимых у многих хозяек. По классическому рецепту он готовится из сочного куриного филе, твердого сыра, вареных яиц и сладкого бескостного винограда. В сочетании получается очень вкусный и сытный салат, который особенно уместно приготовить на Рождество и на Новый год.

Как приготовить салат "Тиффани", показала кулинарная блогерша Алена Карпюк. Это блюдо обязательно украсит праздничный стол.

Ингредиенты

Куриная грудка (отварная) 300 г

Сыр твердый 200 г

Грецкие орехи 50 г

Виноград (без косточек) 1 большая гроздь или по вкусу

Яйцо куриное (отварное) 1–2 шт. (можно без них)

Майонез для смазки слоев

Чеснок 1–2 зубчика (по желанию)

Этапы приготовления