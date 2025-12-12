Идеальное блюдо на Рождество и Новый год: как приготовить легендарный салат "Тиффани" (видео)
Простой в приготовлении и вкусный салат
Салат "Тиффани" уже много лет остается одним из самых любимых у многих хозяек. По классическому рецепту он готовится из сочного куриного филе, твердого сыра, вареных яиц и сладкого бескостного винограда. В сочетании получается очень вкусный и сытный салат, который особенно уместно приготовить на Рождество и на Новый год.
Как приготовить салат "Тиффани", показала кулинарная блогерша Алена Карпюк. Это блюдо обязательно украсит праздничный стол.
Ингредиенты
- Куриная грудка (отварная) 300 г
- Сыр твердый 200 г
- Грецкие орехи 50 г
- Виноград (без косточек) 1 большая гроздь или по вкусу
- Яйцо куриное (отварное) 1–2 шт. (можно без них)
- Майонез для смазки слоев
- Чеснок 1–2 зубчика (по желанию)
Этапы приготовления
- Охлажденное отварное мясо курицы очистите от кожи. Нарежьте его мелкими кубиками или разделите на тонкие волокна.
- Грецкие орехи немного подсушите на сухой сковородке (около 3-5 минут), постоянно помешивая. Охладите и измельчите в среднюю крошку.
- Натрите твердый сыр на мелкой или средней терке.
- Отварите яйца вкрутую, охладите, почистите от скорлупы и натрите на мелкой терке.
- Смешайте небольшое количество майонеза с пропущенным через пресс чесноком.
- Выложите подготовленное куриное мясо. Если используете чеснок, смажьте этот слой майонезом с чесноком. Если нет — обычным майонезом.
- Умеренно посыпьте слой курицы измельченными грецкими орехами.
- Выложите тертое яйцо поверх орехов. Сделайте на яйцах легкую майонезную сетку.
- Выложите натертый твердый сыр. Это должен быть завершающий майонезный слой. Смажьте сыр щедрой сеткой майонеза или тонким равномерным слоем.
- Разрежьте ягоды винограда без косточек пополам. Выложите половинки винограда срезом вниз, плотно покрывая ими весь верхний слой сыра.
- Поставьте готовый салат в холодильник минимум на 1-2 часа, чтобы слои пропитались.