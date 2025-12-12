Укр

Идеальное блюдо на Рождество и Новый год: как приготовить легендарный салат "Тиффани" (видео)

Наталья Граковская
Салат "Тиффани"
Простой в приготовлении и вкусный салат

Салат "Тиффани" уже много лет остается одним из самых любимых у многих хозяек. По классическому рецепту он готовится из сочного куриного филе, твердого сыра, вареных яиц и сладкого бескостного винограда. В сочетании получается очень вкусный и сытный салат, который особенно уместно приготовить на Рождество и на Новый год.

Как приготовить салат "Тиффани", показала кулинарная блогерша Алена Карпюк. Это блюдо обязательно украсит праздничный стол.

Ингредиенты

  • Куриная грудка (отварная) 300 г
  • Сыр твердый 200 г
  • Грецкие орехи 50 г
  • Виноград (без косточек) 1 большая гроздь или по вкусу
  • Яйцо куриное (отварное) 1–2 шт. (можно без них)
  • Майонез для смазки слоев
  • Чеснок 1–2 зубчика (по желанию)

Этапы приготовления

  1. Охлажденное отварное мясо курицы очистите от кожи. Нарежьте его мелкими кубиками или разделите на тонкие волокна.
  2. Грецкие орехи немного подсушите на сухой сковородке (около 3-5 минут), постоянно помешивая. Охладите и измельчите в среднюю крошку.
  3. Натрите твердый сыр на мелкой или средней терке.
  4. Отварите яйца вкрутую, охладите, почистите от скорлупы и натрите на мелкой терке.
  5. Смешайте небольшое количество майонеза с пропущенным через пресс чесноком.
  6. Выложите подготовленное куриное мясо. Если используете чеснок, смажьте этот слой майонезом с чесноком. Если нет — обычным майонезом.
  7. Умеренно посыпьте слой курицы измельченными грецкими орехами.
  8. Выложите тертое яйцо поверх орехов. Сделайте на яйцах легкую майонезную сетку.
  9. Выложите натертый твердый сыр. Это должен быть завершающий майонезный слой. Смажьте сыр щедрой сеткой майонеза или тонким равномерным слоем.
  10. Разрежьте ягоды винограда без косточек пополам. Выложите половинки винограда срезом вниз, плотно покрывая ими весь верхний слой сыра.
  11. Поставьте готовый салат в холодильник минимум на 1-2 часа, чтобы слои пропитались.
