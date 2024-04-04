Найпростіша глазур з двох інгредієнтів: для красивих пасок, не тече й не тріскається

Чудовий рецепт глазурі

Скоро Великдень, а це означає, що пора збирати рецепти для святкування. Важливою частиною паски є глазур, якою ви покриваєте випічку. Класичний варіантом вважається біла білкова глазур — ми розповідали, як її приготувати. Та є й інші варіанти.

Наприклад, шоколадна глазур. Вона не тече, не тріскається і швидко схоплюється. До того ж, глазур не обов’язково повинна мати "шоколадний" колір, адже можна взяти білий шоколад. Для приготування швидкої шоколадної глазурі потрібно всього два інгредієнти. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

Чорний шоколад – 100 г;

Соняшникова рафінована олія – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Розтоплюємо шоколад. Робимо це на водяній бані, у мікрохвильовій печі або на вогні. Додаємо олію і ретельно перемішуємо. Глазур має бути гарячою, коли ви будете покривати нею паски, тому поспішайте. Шоколадна глазур застигає дуже швидко. Щоб покрити паски, занурте паску в глазур або полийте зверху. Дайте глазурі застигнути.

Можна також додати в глазур 1-2 ст. л. коньяку або рому для аромату. До того ж, не обов’язково використовувати лише чорний шоколад — змішайте чорний шоколад з білим шоколадом для отримання мармурової глазурі, або й взагалі візьміть лише білий — тоді глазур буде білою. Така глазур підійде для смачної бабусиної паски з "нічною" опарою.