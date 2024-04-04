Самая простая глазурь из двух ингредиентов: для красивых пасок, не течет и не трескается
Прекрасный рецепт глазури
Скоро Пасха, а значит, пора собирать рецепты для празднования. Важной частью кулича является глазурь, которой вы покрываете выпечку. Классическим вариантом считается белая белковая глазурь – мы рассказывали, как ее приготовить. Но есть и другие варианты.
Например, шоколадная глазурь. Она не течет, не трескается и быстро вскакивает. К тому же глазурь не обязательно должна иметь "шоколадный" цвет, ведь можно взять белый шоколад. Для приготовления быстрой шоколадной глазури нужно всего два ингредиента. Рецептом поделились на портале SHUBA.
Ингредиенты:
- Черный шоколад – 100 г;
- Подсолнечное рафинированное масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Растапливаем шоколад. Делаем это на водяной бане, в микроволновке или на огне.
- Добавляем растительное масло и тщательно перемешиваем. Глазурь должна быть горячей, когда вы будете покрывать ею пояса, поэтому спешите.
- Шоколадная глазурь застывает очень быстро. Чтобы покрыть куличи, окуните кулич в глазурь или полейте сверху. Дайте глазури застыть.
Можно также добавить в глазурь 1-2 ст. л. коньяка или рома для аромата. К тому же, не обязательно использовать только черный шоколад – смешайте черный шоколад с белым шоколадом для получения мраморной глазури, или вообще возьмите только белый – тогда глазурь будет белой. Такая глазурь подойдет для вкусной бабушкиной куличи с "ночной" опарой.