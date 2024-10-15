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Проще, чем блины: рецепт настоящих панкейков, которые всегда удаются на славу (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Аппетитные пышные блины на завтрак и не только
Аппетитные пышные блины на завтрак и не только. Фото shuba.life

Рецепт панкейков, как в американских фильмах

Панкейки из американской кухни завоевали сердца большого количества украинских кулинаров. Готовятся они, в сущности, не сложнее, чем пышные оладьи.

Самым простым рецептом поделилась кулинарная блоггерша Лилия Цвит. Приготовить их легко, а блины получаются аппетитными, пышными и вкусными.

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • сахар — 80 г
  • ванильный сахар — 1 п.
  • молоко теплое — 250 мл
  • мука — 300 г
  • разрыхлитель -10 г
  • масло — 3 ст.л

Способ приготовления:

  1. К яйцам добавляем сахар и ванильный сахар. Растираем венчиком до растворения сахара.
  2. Добавляем теплое, но не горячее молоко. Перемешиваем до однородности.
  3. В миску с будущим тестом просеиваем муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто. Муки может понадобиться больше или меньше – для этого смотрим на консистенцию.
  4. В конце добавляем растительное масло. Вмешиваем его в тесто.
  5. Жарим на разогретой сковороде без растительного масла. Обжариваем с обеих сторон характерную золотистость. Переворачиваем на другую сторону, когда на жарящейся поверхности теста появляется много пузырьков.

Выкладываем их стопкой и тарелку и поливаем любимым соусом, вареньем или медом. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные булочки на сковороде.

Теги:
#Рецепт #Тесто #Блины #Панкейки #Оладьи