Проще, чем блины: рецепт настоящих панкейков, которые всегда удаются на славу (видео)
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Рецепт панкейков, как в американских фильмах
Панкейки из американской кухни завоевали сердца большого количества украинских кулинаров. Готовятся они, в сущности, не сложнее, чем пышные оладьи.
Самым простым рецептом поделилась кулинарная блоггерша Лилия Цвит. Приготовить их легко, а блины получаются аппетитными, пышными и вкусными.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар — 80 г
- ванильный сахар — 1 п.
- молоко теплое — 250 мл
- мука — 300 г
- разрыхлитель -10 г
- масло — 3 ст.л
Способ приготовления:
- К яйцам добавляем сахар и ванильный сахар. Растираем венчиком до растворения сахара.
- Добавляем теплое, но не горячее молоко. Перемешиваем до однородности.
- В миску с будущим тестом просеиваем муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто. Муки может понадобиться больше или меньше – для этого смотрим на консистенцию.
- В конце добавляем растительное масло. Вмешиваем его в тесто.
- Жарим на разогретой сковороде без растительного масла. Обжариваем с обеих сторон характерную золотистость. Переворачиваем на другую сторону, когда на жарящейся поверхности теста появляется много пузырьков.
Выкладываем их стопкой и тарелку и поливаем любимым соусом, вареньем или медом. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные булочки на сковороде.