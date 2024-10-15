Проще, чем блины: рецепт настоящих панкейков, которые всегда удаются на славу (видео)

Рецепт панкейков, как в американских фильмах

Панкейки из американской кухни завоевали сердца большого количества украинских кулинаров. Готовятся они, в сущности, не сложнее, чем пышные оладьи.

Самым простым рецептом поделилась кулинарная блоггерша Лилия Цвит. Приготовить их легко, а блины получаются аппетитными, пышными и вкусными.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар — 80 г

ванильный сахар — 1 п.

молоко теплое — 250 мл

мука — 300 г

разрыхлитель -10 г

масло — 3 ст.л

Способ приготовления:

К яйцам добавляем сахар и ванильный сахар. Растираем венчиком до растворения сахара. Добавляем теплое, но не горячее молоко. Перемешиваем до однородности. В миску с будущим тестом просеиваем муку и разрыхлитель. Замешиваем тесто. Муки может понадобиться больше или меньше – для этого смотрим на консистенцию. В конце добавляем растительное масло. Вмешиваем его в тесто. Жарим на разогретой сковороде без растительного масла. Обжариваем с обеих сторон характерную золотистость. Переворачиваем на другую сторону, когда на жарящейся поверхности теста появляется много пузырьков.

Выкладываем их стопкой и тарелку и поливаем любимым соусом, вареньем или медом. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные булочки на сковороде.