Всі в захваті від цього простого і бюджетного торта: класичний, перевірений рецепт медовика (відео)
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Як приготувати чудовий тортик своїми руками
Домашні десерти та тортики можуть бути значно смачнішими, ніж магазинні. Якщо ви вже готували апетитний яблучний тортик, зверніть увагу на наступний рецепт.
Медовик — це класичний десерт. Ніжний, ароматний та просочений — мабуть, знайдеться не так багато людей, які б не були від нього у захваті. Класичним рецептом зі сметанним кремом поділились на кулінарному ютуб-каналі BakeSense.
Інгредієнти:
- Мед — 120 г
- Цукор — 120 г
- Масло вершкове — 100 г
- Яйця — 2 шт.
- Сода — 1,5 ч.л.
- Борошно — 400 г
- Сіль — дрібка
- Для крему:
- Сметана (25-30%) — 700 г
- Цукрова пудра — 120 г
Спосіб приготування:
- У сотейнику або каструлі з товстим дном з'єднати мед, цукор, масло і сіль. Нагрівати на повільному вогні, постійно помішуючи, до повного розчинення цукру.
- Збити яйця виделкою і поступово вводити в гарячу медову суміш, не перестаючи помішувати. Додати соду і добре перемішати. Маса збільшиться в об'ємі.
- Поступово додаючи просіяне борошно, замісити м'яке тісто. Загорнути в плівку і поставити в холодильник на 1-2 години.
- Розкатати охолоджене тісто, вирізати коржі і випікати в розігрітій до 180°C духовці до золотистого кольору (приблизно 5-7 хвилин кожен корж). Обрізки тіста теж спекти.
- Якщо сметана рідка, попередньо процідити її через сито, щоб позбутися зайвої рідини. Збити сметану з цукровою пудрою до повітряного стану.
- Змащувати коржі кремом, чергуючи їх. Верх і боки торта також покрити кремом. Для декорації можна використовувати подрібнені обрізки коржів, шоколад, свіжі ягоди.
Після збирання потрібно залишити торт в холодильнику на кілька годин для просочення. Також ми ділились рецептом апетитного і ароматного гарбузового кекса.