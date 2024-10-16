Всі в захваті від цього простого і бюджетного торта: класичний, перевірений рецепт медовика (відео)

Як приготувати чудовий тортик своїми руками

Домашні десерти та тортики можуть бути значно смачнішими, ніж магазинні. Якщо ви вже готували апетитний яблучний тортик, зверніть увагу на наступний рецепт.

Медовик — це класичний десерт. Ніжний, ароматний та просочений — мабуть, знайдеться не так багато людей, які б не були від нього у захваті. Класичним рецептом зі сметанним кремом поділились на кулінарному ютуб-каналі BakeSense.

Інгредієнти:

Мед — 120 г

Цукор — 120 г

Масло вершкове — 100 г

Яйця — 2 шт.

Сода — 1,5 ч.л.

Борошно — 400 г

Сіль — дрібка

Для крему:

Сметана (25-30%) — 700 г

Цукрова пудра — 120 г

Спосіб приготування:

У сотейнику або каструлі з товстим дном з'єднати мед, цукор, масло і сіль. Нагрівати на повільному вогні, постійно помішуючи, до повного розчинення цукру. Збити яйця виделкою і поступово вводити в гарячу медову суміш, не перестаючи помішувати. Додати соду і добре перемішати. Маса збільшиться в об'ємі. Поступово додаючи просіяне борошно, замісити м'яке тісто. Загорнути в плівку і поставити в холодильник на 1-2 години. Розкатати охолоджене тісто, вирізати коржі і випікати в розігрітій до 180°C духовці до золотистого кольору (приблизно 5-7 хвилин кожен корж). Обрізки тіста теж спекти. Якщо сметана рідка, попередньо процідити її через сито, щоб позбутися зайвої рідини. Збити сметану з цукровою пудрою до повітряного стану. Змащувати коржі кремом, чергуючи їх. Верх і боки торта також покрити кремом. Для декорації можна використовувати подрібнені обрізки коржів, шоколад, свіжі ягоди.

Після збирання потрібно залишити торт в холодильнику на кілька годин для просочення. Також ми ділились рецептом апетитного і ароматного гарбузового кекса.