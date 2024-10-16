Фантастический рецепт сала: один продукт сделает его очень нежным и ароматным (видео)
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Сало по этому рецепту получается очень ароматным
Есть немало удачных рецептов салатов. Мы делились рецептом запеченного сала с чесноком. Теперь рассказываем, как приготовить его особенно аппетитным, золотистым и ароматным.
Секрет яркого цвета и особого вкуса — в вываривании кусочков в луковой шелухе. Рецептом в своем инстаграмме поделилась кулинарная блоггерша Наталья Жук.
Ингредиенты:
- 1 кг сала или подбрюшины
- 3-4 ст. л соли на 1 литр воды
- луковая шелуха
- 2 ст. л приправы к салу
- 2-4 зубчика чеснока
Способ приготовления:
- Сало или подбрюшину разрезаем на меньшие кусочки. Готовим рассол – на каждый литр воды добавляем три столовых ложки соли.
- Далее в кастрюлю выкладываем луковую шелуху и одну столовую ложку приправы. Заливаем рассолом и доводим до кипения.
- В эту кастрюлю отправляем сало и готовим на среднем огне. Варим 20 минут после закипания.
- Когда пройдет 20 минут, выключаем плиту и оставляем на несколько часов в том же рассоле. Параллельно через пресс пропускаем пару зубчиков чеснока. Добавляем оставшиеся приправы и смешиваем с чесноком.
- Достаем сало, просушиваем бумажными салфетками. Натираем сало специями с чесноком.
- Заворачиваем в пергамент или пищевую пленку и отправляем в холодильник на несколько часов. Вкуснее, если оставить на ночь.
Тогда нарезаем закуску и вкушаем в удовольствие. Также мы делились удачным рецептом печени.