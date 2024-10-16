Фантастический рецепт сала: один продукт сделает его очень нежным и ароматным (видео)

Сало по этому рецепту получается очень ароматным

Есть немало удачных рецептов салатов. Мы делились рецептом запеченного сала с чесноком. Теперь рассказываем, как приготовить его особенно аппетитным, золотистым и ароматным.

Секрет яркого цвета и особого вкуса — в вываривании кусочков в луковой шелухе. Рецептом в своем инстаграмме поделилась кулинарная блоггерша Наталья Жук.

Ингредиенты:

1 кг сала или подбрюшины

3-4 ст. л соли на 1 литр воды

луковая шелуха

2 ст. л приправы к салу

2-4 зубчика чеснока

Способ приготовления:

Сало или подбрюшину разрезаем на меньшие кусочки. Готовим рассол – на каждый литр воды добавляем три столовых ложки соли. Далее в кастрюлю выкладываем луковую шелуху и одну столовую ложку приправы. Заливаем рассолом и доводим до кипения. В эту кастрюлю отправляем сало и готовим на среднем огне. Варим 20 минут после закипания. Когда пройдет 20 минут, выключаем плиту и оставляем на несколько часов в том же рассоле. Параллельно через пресс пропускаем пару зубчиков чеснока. Добавляем оставшиеся приправы и смешиваем с чесноком. Достаем сало, просушиваем бумажными салфетками. Натираем сало специями с чесноком. Заворачиваем в пергамент или пищевую пленку и отправляем в холодильник на несколько часов. Вкуснее, если оставить на ночь.

Тогда нарезаем закуску и вкушаем в удовольствие. Также мы делились удачным рецептом печени.