Замініть один інгредієнт і салат заграє яскравішими барвами: як приготувати "Мімозу" по-новому (відео)

Ніжний та гармонійний смак салату нікого не залишить байдужим

Салат "Мімоза", так само як і "Олів'є" чи "Шуба" були популярними у радянському союзі. Як правило, основою "Мімози" є рибні консерви, однак якщо цей інгредієнт замінити, страва стане набагато смачнішою.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати звичну страву на основі копченої скумбрії. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "foodblog_kristi".

Як приготувати "Мімозу" по-новому

Інгредієнти:

копчена скумбрія — 1 шт.;

морква відварена — 3 шт.;

картопля відварена — 3 шт.;

плавлений сирок — 1 шт.;

цибуля — 3 шт.;

яйця — 7 шт.;

зелень кропу;

зелена цибуля;

майонез;

Спосіб приготування:

1.Цибулю дрібно нарізати.

2.До цибулі додати одну ложку цукру, залити стаканом води та 50 мл оцту, перемішати, залишити на 10 хвилин.

3.Скумбрію почистити, відрізати голову, прибрати все зайве, відокремити м'якоть без кісток та дрібно порізати.

4.Відварену картоплю та моркву натерти на великій тертці.

5.Відварені яйця розділити на білки та жовтки.

6.Жовтки натерти на дрібній тертці, залишивши один жовток для прикрашання.

7.Плавлені сирки натерти на дрібній тертці, додати до жовтків.

8.Зелену цибулю дрібно нарізати, додати до жовтків та плавленого сиру.

9.Сюди додати майонез, перемішати.

10.Білки натерти на великій тертці.

11.Зібрати салат за допомогою роз'ємного кільця, замотаного у харчову плівку.

12.Викласти салат шарами: картопля — сіль, перець — половина маринованої цибулі — майонезна сіточка — скумбрія — натерта морква — маринована цибуля, що залишилася — майонезна сіточка — суміш жовтків та плавленого сиру — білки — майонезна сіточка.

13.Обережно зняти кільце та прикрасити салат натертими жовтками та зеленню.