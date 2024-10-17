Замените один ингредиент и салат заигрывает более яркими красками: как приготовить "Мимозу" по-новому (видео)
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Нежный и гармоничный вкус салата никого не оставит равнодушным
Салат "Мимоза", так же как и "Оливье" или "Шуба", были популярны в советском союзе. Как правило, основой "Мимозы" являются рыбные консервы, однако если этот ингредиент заменить, блюдо станет гораздо вкуснее.
Сегодня мы предлагаем приготовить привычное блюдо на основе копченой скумбрии. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "foodblog_kristi".
Как приготовить "Мимозу" по-новому
Ингредиенты:
- копченая скумбрия – 1 шт.;
- морковь отварная – 3 шт.;
- картофель отварной — 3 шт.;
- плавленый сырок — 1 шт.;
- лук – 3 шт.;
- яйца — 7 шт.;
- зелень укропа;
- зеленый лук;
- майонез;
Способ приготовления:
1.Лук мелко нарезать.
2.К луку добавить одну ложку сахара, залить стаканом воды и 50 мл уксуса, перемешать, оставить на 10 минут.
3.Скумбрию почистить, отрезать голову, убрать все излишнее, отделить мякоть без костей и мелко порезать.
4.Отваренный картофель и морковь натереть на большой терке.
5.Отваренные яйца разделить на белки и желтки.
6.Желтки натереть на мелкой терке, оставив один желток для украшения.
7.Плавленые сырки натереть на мелкой терке, добавить в желтки.
8.Зеленый лук мелко нарезать, добавить в желтки и плавленый сыр.
9. Сюда добавить майонез, перемешать.
10.Белки натереть на большой терке.
11. Собрать салат с помощью разъемного кольца, замотанного в пищевую пленку.
12. Выложить салат слоями: картофель — соль, перец — половина маринованного лука — майонезная сеточка — скумбрия — натертая морковь — оставшийся маринованный лук — майонезная сеточка — смесь желтков и плавленого сыра — белки — майонезная сеточка.
13.Осторожно снять кольцо и украсить салат натертыми желтками и зеленью.