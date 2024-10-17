Замените один ингредиент и салат заигрывает более яркими красками: как приготовить "Мимозу" по-новому (видео)

Нежный и гармоничный вкус салата никого не оставит равнодушным

Салат "Мимоза", так же как и "Оливье" или "Шуба", были популярны в советском союзе. Как правило, основой "Мимозы" являются рыбные консервы, однако если этот ингредиент заменить, блюдо станет гораздо вкуснее.

Сегодня мы предлагаем приготовить привычное блюдо на основе копченой скумбрии. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "foodblog_kristi".

Как приготовить "Мимозу" по-новому

Ингредиенты:

копченая скумбрия – 1 шт.;

морковь отварная – 3 шт.;

картофель отварной — 3 шт.;

плавленый сырок — 1 шт.;

лук – 3 шт.;

яйца — 7 шт.;

зелень укропа;

зеленый лук;

майонез;

Способ приготовления:

1.Лук мелко нарезать.

2.К луку добавить одну ложку сахара, залить стаканом воды и 50 мл уксуса, перемешать, оставить на 10 минут.

3.Скумбрию почистить, отрезать голову, убрать все излишнее, отделить мякоть без костей и мелко порезать.

4.Отваренный картофель и морковь натереть на большой терке.

5.Отваренные яйца разделить на белки и желтки.

6.Желтки натереть на мелкой терке, оставив один желток для украшения.

7.Плавленые сырки натереть на мелкой терке, добавить в желтки.

8.Зеленый лук мелко нарезать, добавить в желтки и плавленый сыр.

9. Сюда добавить майонез, перемешать.

10.Белки натереть на большой терке.

11. Собрать салат с помощью разъемного кольца, замотанного в пищевую пленку.

12. Выложить салат слоями: картофель — соль, перец — половина маринованного лука — майонезная сеточка — скумбрия — натертая морковь — оставшийся маринованный лук — майонезная сеточка — смесь желтков и плавленого сыра — белки — майонезная сеточка.

13.Осторожно снять кольцо и украсить салат натертыми желтками и зеленью.