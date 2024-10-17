Цей пиріг буквально тане в роті: знадобляться яблука, яйця та борошно

Це найкраще частування для дружнього чаювання

З яблук можна приготувати безліч смачних страв, найпопулярнішою із яких, напевно, є пиріг "Шарлотка". Однак сьогодні ми хочемо поділитися рецептом ще однієї смачної випічки, яка буквально тане в роті.

Пиріг "Хмаринка" — це десерт, який ідеально підходить для того, щоб порадувати себе та близьких у вихідні. Приготування не займе багато часу, а зникне з тарілки пиріг миттєво, переконують на Facebook-сторінці "Домашня Ку-Кухня".

Як приготувати пиріг "Хмаринка"

Інгредієнти для яблучного шару:

· яблука без серцевини – 500 г;

· цукор – 50 г;

· сік лимону – 2 ст. л.;

Інгредієнти для крем-суфле:

· білок – 2 шт.;

· цукор – 150 г;

· ванільний цукор – 10 г;

· сметана 10% — 400 г;

· крохмаль кукурудзяний – 35 г;

Інгредієнти для тіста:

· борошно – 250 г;

· розпушувач – 1 ч. л.;

· вершкове масло – 100 г;

· сіль – дрібка;

· цукор – 50 г;

· ванільний цукор – 5 г;

Спосіб приготування:

1. Яблука нарізати шматочками, додати цукор, перемішати, карамелізувати в сковорідці до золотистого кольору. Можна додати шматочок масла 1.ч.л, кориці, суху цедру лайма.

2. Залишити охолоджуватися на тарілці.

3. Холодне масло нарізати на шматочки, додати просіяне борошно з розпушувачем, ванільний цукор та перетерти в крихту.

4. Жовтки та цукор перемішати вінчиком, влити в борошняну суміш, перемішати/перетерти, щоб яєчна суміш перетворилася на крихту.

5. 1/4 крихти залишити на посипку пирога зверху.

6. Дно форми діаметром 20 см застелити пергаментом, висипати більшу частину крихти, спочатку пальцями сформувати бортики на всю висоту форми, а тоді низ.

7. Поставити форму з тістом в холодильник.

8. Тим часом приготувати крем-суфле. Сметану перемішати з крохмалем та ванільним цукром.

9. Білки з сіллю збити до піни. Поступово додати цукор, збити до піків.

10. До сметани додати збиті білки, перемішати на малих обертах до однорідності.

11. Вийняти форму з тістом з холодильника, викласти начинку, вилити суфле, легенько вдарити об стіл, висипати частинами крихту (легенько, щоб крихта не осіла)

12. Випікати в розігрітій духовці до t 180 протягом години.