Цей пиріг буквально тане в роті: знадобляться яблука, яйця та борошно
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Це найкраще частування для дружнього чаювання
З яблук можна приготувати безліч смачних страв, найпопулярнішою із яких, напевно, є пиріг "Шарлотка". Однак сьогодні ми хочемо поділитися рецептом ще однієї смачної випічки, яка буквально тане в роті.
Пиріг "Хмаринка" — це десерт, який ідеально підходить для того, щоб порадувати себе та близьких у вихідні. Приготування не займе багато часу, а зникне з тарілки пиріг миттєво, переконують на Facebook-сторінці "Домашня Ку-Кухня".
Як приготувати пиріг "Хмаринка"
Інгредієнти для яблучного шару:
· яблука без серцевини – 500 г;
· цукор – 50 г;
· сік лимону – 2 ст. л.;
Інгредієнти для крем-суфле:
· білок – 2 шт.;
· цукор – 150 г;
· ванільний цукор – 10 г;
· сметана 10% — 400 г;
· крохмаль кукурудзяний – 35 г;
Інгредієнти для тіста:
· борошно – 250 г;
· розпушувач – 1 ч. л.;
· вершкове масло – 100 г;
· сіль – дрібка;
· цукор – 50 г;
· ванільний цукор – 5 г;
Спосіб приготування:
1. Яблука нарізати шматочками, додати цукор, перемішати, карамелізувати в сковорідці до золотистого кольору. Можна додати шматочок масла 1.ч.л, кориці, суху цедру лайма.
2. Залишити охолоджуватися на тарілці.
3. Холодне масло нарізати на шматочки, додати просіяне борошно з розпушувачем, ванільний цукор та перетерти в крихту.
4. Жовтки та цукор перемішати вінчиком, влити в борошняну суміш, перемішати/перетерти, щоб яєчна суміш перетворилася на крихту.
5. 1/4 крихти залишити на посипку пирога зверху.
6. Дно форми діаметром 20 см застелити пергаментом, висипати більшу частину крихти, спочатку пальцями сформувати бортики на всю висоту форми, а тоді низ.
7. Поставити форму з тістом в холодильник.
8. Тим часом приготувати крем-суфле. Сметану перемішати з крохмалем та ванільним цукром.
9. Білки з сіллю збити до піни. Поступово додати цукор, збити до піків.
10. До сметани додати збиті білки, перемішати на малих обертах до однорідності.
11. Вийняти форму з тістом з холодильника, викласти начинку, вилити суфле, легенько вдарити об стіл, висипати частинами крихту (легенько, щоб крихта не осіла)
12. Випікати в розігрітій духовці до t 180 протягом години.