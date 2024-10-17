Этот пирог буквально тает во рту: понадобятся яблоки, яйца и мука

Это лучшее угощение для дружеского чаепития

Из яблок можно приготовить множество вкусных блюд, самым популярным из которых наверняка является пирог "Шарлотка". Однако сегодня мы хотим поделиться рецептом еще одной вкусной выпечки, буквально тающей во рту.

Пирог "Облако" — это десерт, который идеально подходит для того, чтобы порадовать себя и близких по выходным. Приготовление не займет много времени, а исчезнет из тарелки пирог мгновенно, уверяют на Facebook-странице "Домашняя Ку-Кухня".

Как приготовить пирог "Облако"

Ингредиенты для яблочного слоя:

· яблоки без сердцевины – 500 г;

· сахар – 50 г;

· сок лимона – 2 ст. л.;

Ингредиенты для крем-суфле:

· белок – 2 шт.;

· сахар – 150 г;

· ванильный сахар – 10 г;

· сметана 10% — 400 г;

· крахмал кукурузный – 35 г;

Ингредиенты для теста:

· мука – 250 г;

· разрыхлитель – 1 ч. л.;

· сливочное масло – 100 г;

· соль – щепотка;

· сахар – 50 г;

· ванильный сахар – 5 г;

Способ приготовления:

1. Яблоки нарезать кусочками, добавить сахар, перемешать, карамелизовать в сковороде до золотистого цвета. Можно добавить кусочек масла 1.ч.л, корицы, сухую цедру лайма.

2. Оставить охлаждаться на тарелке.

3. Холодное масло нарезать на кусочки, добавить просеянную муку с разрыхлителем, ванильный сахар и перетереть в крошку.

4. Желтки и сахар перемешать венчиком, влить в мучную смесь, перемешать/перетереть, чтобы яичная смесь превратилась в крошку.

5. 1/4 крошки оставить на посыпку пирога сверху.

6. Дно формы диаметром 20 см застелить пергаментом, высыпать большую часть крошки, сначала пальцами сформировать бортики на всю высоту формы, а затем низ.

7. Поставить форму с тестом в холодильник.

8. Тем временем приготовить крем-суфле. Сметанную смесь перемешать с крахмалом и ванильным сахаром.

9. Белки с солью взбить до пены. Постепенно добавить сахар, взбить до пиков.

10. К сметане добавить взбитые белки, перемешать на малых оборотах до однородности.

11. Вынуть форму с тестом из холодильника, выложить начинку, вылить суфле, легонько ударить о стол, высыпать частями крошки (легко, чтобы крошка не осела)

12. Выпекать в разогретой духовке до t 180 в течение часа.