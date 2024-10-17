Цей пиріг нереально смачний, а коштує копійки: обовязково приготуйте, поки є яблука (відео)

Як приготувати апетитний пиріг

Рецепти з яблуками — саме те, що треба восени. Ми розповідали, як приготувати яблучний торт. Тепер ділимось рецептом особливо апетитного пирога.

Десерт дуже бюджетний, зате має смак ресторанного рівня. Спробуйте цей десерт з яблуками, і будете готувати його постійно. Рецептом на своєму ютуб-каналі поділилась кулінарна блогерка Катерина Тарасенко.

Інгредієнти:

Яблука — 600 г (терті)

Цукор — 100 г

Масло вершкове — 40 г

Кориця — 1/2 ч. л.

Для тіста:

Яйця — 2 шт.

Цукор — 50 г

Олія — 100 мл

Сіль — дрібка

Ванілін — дрібка

Борошно — 280 г

Розпушувач — 8 г

Білок 1 яйця

Цукрова пудра — 100 г

Спосіб приготування:

Розігрійте сковороду з товстим дном, розтопіть на ній цукор до карамельного кольору. Додайте терті яблука, масло і корицю. Смажте до м'якості яблук, випаровуючи зайву рідину. Остудіть. Змішайте яйця, цукор, сіль, ванілін та олію. Додайте просіяне борошно з розпушувачем і замісіть м'яке тісто. Якщо тісто занадто сухе, додайте 1-2 столові ложки води. Розділіть тісто на дві частини. Розкатайте більшу частину і викладіть на дно форми, формуючи бортики. Викладіть начинку з яблук. Розкатайте другу частину тіста і накрийте начинку. З'єднайте краї, защипніть і зробіть вилки виделкою. Збийте білок з цукровою пудрою до стійких піків і змастіть верх пирога. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 40-50 хвилин до золотистого кольору.

Дайте пирогу вистигнути — і білкова скоринка стабілізується. Також ми ділились рецептом апетитних булочок на сковороді.