Цей пиріг нереально смачний, а коштує копійки: обовязково приготуйте, поки є яблука (відео)
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Як приготувати апетитний пиріг
Рецепти з яблуками — саме те, що треба восени. Ми розповідали, як приготувати яблучний торт. Тепер ділимось рецептом особливо апетитного пирога.
Десерт дуже бюджетний, зате має смак ресторанного рівня. Спробуйте цей десерт з яблуками, і будете готувати його постійно. Рецептом на своєму ютуб-каналі поділилась кулінарна блогерка Катерина Тарасенко.
Інгредієнти:
- Яблука — 600 г (терті)
- Цукор — 100 г
- Масло вершкове — 40 г
- Кориця — 1/2 ч. л.
Для тіста:
- Яйця — 2 шт.
- Цукор — 50 г
- Олія — 100 мл
- Сіль — дрібка
- Ванілін — дрібка
- Борошно — 280 г
- Розпушувач — 8 г
- Білок 1 яйця
- Цукрова пудра — 100 г
Спосіб приготування:
- Розігрійте сковороду з товстим дном, розтопіть на ній цукор до карамельного кольору.
- Додайте терті яблука, масло і корицю.
- Смажте до м'якості яблук, випаровуючи зайву рідину. Остудіть.
- Змішайте яйця, цукор, сіль, ванілін та олію. Додайте просіяне борошно з розпушувачем і замісіть м'яке тісто. Якщо тісто занадто сухе, додайте 1-2 столові ложки води.
- Розділіть тісто на дві частини. Розкатайте більшу частину і викладіть на дно форми, формуючи бортики. Викладіть начинку з яблук.
- Розкатайте другу частину тіста і накрийте начинку. З'єднайте краї, защипніть і зробіть вилки виделкою.
- Збийте білок з цукровою пудрою до стійких піків і змастіть верх пирога. Випікайте в розігрітій до 180°C духовці протягом 40-50 хвилин до золотистого кольору.
Дайте пирогу вистигнути — і білкова скоринка стабілізується. Також ми ділились рецептом апетитних булочок на сковороді.