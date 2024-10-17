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Этот пирог нереально вкусный, а стоит копейки: обязательно приготовьте, пока есть яблоки (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Прекрасные домашние сладости
Прекрасные домашние сладости. Фото Скриншот

Как приготовить аппетитный пирог

Рецепты с яблоками – именно то, что нужно осенью. Мы рассказывали, как приготовить яблочный торт. Теперь делимся рецептом особо аппетитного пирога.

Десерт очень бюджетный, зато у него вкус ресторанного уровня. Попробуйте этот десерт с яблоками, и будете готовить его постоянно. Рецептом на своем ютуб-канале поделилась кулинарная блогер Екатерина Тарасенко.

Ингредиенты:

  • Яблоки — 600 г (тертые)
  • Сахар — 100 г
  • Масло сливочное — 40 г
  • Корица – 1/2 ч. л.

Для теста:

  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар — 50 г
  • Масло — 100 мл
  • Соль — щепотка
  • Ванилин — мелочь
  • Мука — 280 г
  • Разрыхлитель — 8 г
  • Белок 1 яйца
  • Сахарная пудра — 100 г

Способ приготовления:

  1. Разогрейте сковороду с толстым дном, растопите сахар на ней до карамельного цвета.
  2. Добавьте тертые яблоки, масло и корицу.
  3. Жарьте до мягкости яблок, улетучивая лишнюю жидкость. Остудите.
  4. Смешайте яйца, сахар, соль, ванилин и растительное масло. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Если тесто слишком сухое, добавьте 1-2 столовых ложки воды.
  5. Разделите тесто на две части. Раскатайте большую часть и выложите на дно формы, формируя бортики. Выложите начинку из яблок.
  6. Раскатайте вторую часть теста и накройте начинку. Соедините края, защипните и сделайте вилки вилкой.
  7. Взбейте белок с сахарной пудрой до стойких пиков и смажьте верх пирога. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 40-50 минут до золотистого цвета.

Дайте пирогу остыть – и белковая корочка стабилизируется. Также мы делились рецептом аппетитных булочек на сковороде.

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#Рецепт #Яблоки #Пирог #Десерт