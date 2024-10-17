Этот пирог нереально вкусный, а стоит копейки: обязательно приготовьте, пока есть яблоки (видео)

Как приготовить аппетитный пирог

Рецепты с яблоками – именно то, что нужно осенью. Мы рассказывали, как приготовить яблочный торт. Теперь делимся рецептом особо аппетитного пирога.

Десерт очень бюджетный, зато у него вкус ресторанного уровня. Попробуйте этот десерт с яблоками, и будете готовить его постоянно. Рецептом на своем ютуб-канале поделилась кулинарная блогер Екатерина Тарасенко.

Ингредиенты:

Яблоки — 600 г (тертые)

Сахар — 100 г

Масло сливочное — 40 г

Корица – 1/2 ч. л.

Для теста:

Яйца – 2 шт.

Сахар — 50 г

Масло — 100 мл

Соль — щепотка

Ванилин — мелочь

Мука — 280 г

Разрыхлитель — 8 г

Белок 1 яйца

Сахарная пудра — 100 г

Способ приготовления:

Разогрейте сковороду с толстым дном, растопите сахар на ней до карамельного цвета. Добавьте тертые яблоки, масло и корицу. Жарьте до мягкости яблок, улетучивая лишнюю жидкость. Остудите. Смешайте яйца, сахар, соль, ванилин и растительное масло. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Если тесто слишком сухое, добавьте 1-2 столовых ложки воды. Разделите тесто на две части. Раскатайте большую часть и выложите на дно формы, формируя бортики. Выложите начинку из яблок. Раскатайте вторую часть теста и накройте начинку. Соедините края, защипните и сделайте вилки вилкой. Взбейте белок с сахарной пудрой до стойких пиков и смажьте верх пирога. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 40-50 минут до золотистого цвета.

Дайте пирогу остыть – и белковая корочка стабилизируется. Также мы делились рецептом аппетитных булочек на сковороде.