Этот пирог нереально вкусный, а стоит копейки: обязательно приготовьте, пока есть яблоки (видео)
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Как приготовить аппетитный пирог
Рецепты с яблоками – именно то, что нужно осенью. Мы рассказывали, как приготовить яблочный торт. Теперь делимся рецептом особо аппетитного пирога.
Десерт очень бюджетный, зато у него вкус ресторанного уровня. Попробуйте этот десерт с яблоками, и будете готовить его постоянно. Рецептом на своем ютуб-канале поделилась кулинарная блогер Екатерина Тарасенко.
Ингредиенты:
- Яблоки — 600 г (тертые)
- Сахар — 100 г
- Масло сливочное — 40 г
- Корица – 1/2 ч. л.
Для теста:
- Яйца – 2 шт.
- Сахар — 50 г
- Масло — 100 мл
- Соль — щепотка
- Ванилин — мелочь
- Мука — 280 г
- Разрыхлитель — 8 г
- Белок 1 яйца
- Сахарная пудра — 100 г
Способ приготовления:
- Разогрейте сковороду с толстым дном, растопите сахар на ней до карамельного цвета.
- Добавьте тертые яблоки, масло и корицу.
- Жарьте до мягкости яблок, улетучивая лишнюю жидкость. Остудите.
- Смешайте яйца, сахар, соль, ванилин и растительное масло. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Если тесто слишком сухое, добавьте 1-2 столовых ложки воды.
- Разделите тесто на две части. Раскатайте большую часть и выложите на дно формы, формируя бортики. Выложите начинку из яблок.
- Раскатайте вторую часть теста и накройте начинку. Соедините края, защипните и сделайте вилки вилкой.
- Взбейте белок с сахарной пудрой до стойких пиков и смажьте верх пирога. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 40-50 минут до золотистого цвета.
Дайте пирогу остыть – и белковая корочка стабилизируется. Также мы делились рецептом аппетитных булочек на сковороде.