Настоящий закарпатский бограч: роскошный супермясной рецепт (видео)
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Аппетитный бограч готовится так
Аутентичные блюда – сытные, вкусные и особенные. Мы делились рецептом аппетитных гречаников. Теперь рассказываем, как приготовить настоящий закарпатский бограч.
На ютуб-канале "Наши Бесаги" рассказали, как приготовить бограч в котле в крупную компанию, хотя его можно легко превратить и в домашний рецепт на плите. Это блюдо готовится из пяти видов мяса, поэтому оно получается супермясным.
Ингредиенты:
- Кости телячьи
- Кости свиные
- Свиная нога
- Морковь
- Луковица
- Перец горошком
- Лавровое письмо
- Соль
Для бограча:
- Масло
- Копченая подбрюшина
- Лук
- Молотая копченая паприка
- Молотая сладкая паприка
- Вода или уха
- Ребра телячьи
- Грудинка свиная с костью
- Отборная свинина
- Специи (черный молотый перец, мускатный орех, шафран)
- Острый соус (эрош пишта)
- Сухой красный перец
- Охотничья колбаса
- Морковь
- Картофель
- Сладкий перец
- Помидоры (засахаренные)
- Щипанные клецки
- Зелень (петрушка, укроп)
- Соль по вкусу
Для галушек:
- Яйца
- Мука
- Укроп свежий
- Сода
Способ приготовления:
- Предварительно сварите густой бульон из костей, овощей и специй. Процедите и отставьте. Также предварительно замесите тесто на клецки.
- В котле разогрейте масло и обжарьте кубики копченой подбрюшины до золотистой корочки. Добавьте лук и жарьте до прозрачности.
- Добавьте молотую копченую паприку и быстро перемешайте, чтобы не подгорела. Затем добавьте молотую сладкую паприку.
- Залейте в котел похлебку или воду. Добавьте телячьи ребра и грудинку. Доведите до кипения и варите час.
- Добавьте отборную свинину, специи, острый соус и сухой красный перец. Тогда вбросьте порезанную морковь, картофель и сладкий перец. Варите до готовности овощей.
- Добавьте засахаренные помидоры. "Ощипывая" с шарика теста кусочки, вбрасывайте их в кастрюлю — так получаются щипанные клецки. Варите до готовности. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.
Время приготовления может варьироваться в зависимости от типа мяса и овощей. Количество продуктов подбирайте так, чтобы получился очень густой суп. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить печень.