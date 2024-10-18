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Настоящий закарпатский бограч: роскошный супермясной рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
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Этот рецепт можно воспроизвести как дома на плите, так и на огне
Этот рецепт можно воспроизвести как дома на плите, так и на огне. Фото myasota.com.ua

Аппетитный бограч готовится так

Аутентичные блюда – сытные, вкусные и особенные. Мы делились рецептом аппетитных гречаников. Теперь рассказываем, как приготовить настоящий закарпатский бограч.

На ютуб-канале "Наши Бесаги" рассказали, как приготовить бограч в котле в крупную компанию, хотя его можно легко превратить и в домашний рецепт на плите. Это блюдо готовится из пяти видов мяса, поэтому оно получается супермясным.

Ингредиенты:

  • Кости телячьи
  • Кости свиные
  • Свиная нога
  • Морковь
  • Луковица
  • Перец горошком
  • Лавровое письмо
  • Соль

Для бограча:

  • Масло
  • Копченая подбрюшина
  • Лук
  • Молотая копченая паприка
  • Молотая сладкая паприка
  • Вода или уха
  • Ребра телячьи
  • Грудинка свиная с костью
  • Отборная свинина
  • Специи (черный молотый перец, мускатный орех, шафран)
  • Острый соус (эрош пишта)
  • Сухой красный перец
  • Охотничья колбаса
  • Морковь
  • Картофель
  • Сладкий перец
  • Помидоры (засахаренные)
  • Щипанные клецки
  • Зелень (петрушка, укроп)
  • Соль по вкусу

Для галушек:

  • Яйца
  • Мука
  • Укроп свежий
  • Сода

Способ приготовления:

  1. Предварительно сварите густой бульон из костей, овощей и специй. Процедите и отставьте. Также предварительно замесите тесто на клецки.
  2. В котле разогрейте масло и обжарьте кубики копченой подбрюшины до золотистой корочки. Добавьте лук и жарьте до прозрачности.
  3. Добавьте молотую копченую паприку и быстро перемешайте, чтобы не подгорела. Затем добавьте молотую сладкую паприку.
  4. Залейте в котел похлебку или воду. Добавьте телячьи ребра и грудинку. Доведите до кипения и варите час.
  5. Добавьте отборную свинину, специи, острый соус и сухой красный перец. Тогда вбросьте порезанную морковь, картофель и сладкий перец. Варите до готовности овощей.
  6. Добавьте засахаренные помидоры. "Ощипывая" с шарика теста кусочки, вбрасывайте их в кастрюлю — так получаются щипанные клецки. Варите до готовности. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

Время приготовления может варьироваться в зависимости от типа мяса и овощей. Количество продуктов подбирайте так, чтобы получился очень густой суп. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить печень.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Суп