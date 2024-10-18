Настоящий закарпатский бограч: роскошный супермясной рецепт (видео)

Аппетитный бограч готовится так

Аутентичные блюда – сытные, вкусные и особенные. Мы делились рецептом аппетитных гречаников. Теперь рассказываем, как приготовить настоящий закарпатский бограч.

На ютуб-канале "Наши Бесаги" рассказали, как приготовить бограч в котле в крупную компанию, хотя его можно легко превратить и в домашний рецепт на плите. Это блюдо готовится из пяти видов мяса, поэтому оно получается супермясным.

Ингредиенты:

Кости телячьи

Кости свиные

Свиная нога

Морковь

Луковица

Перец горошком

Лавровое письмо

Соль

Для бограча:

Масло

Копченая подбрюшина

Лук

Молотая копченая паприка

Молотая сладкая паприка

Вода или уха

Ребра телячьи

Грудинка свиная с костью

Отборная свинина

Специи (черный молотый перец, мускатный орех, шафран)

Острый соус (эрош пишта)

Сухой красный перец

Охотничья колбаса

Морковь

Картофель

Сладкий перец

Помидоры (засахаренные)

Щипанные клецки

Зелень (петрушка, укроп)

Соль по вкусу

Для галушек:

Яйца

Мука

Укроп свежий

Сода

Способ приготовления:

Предварительно сварите густой бульон из костей, овощей и специй. Процедите и отставьте. Также предварительно замесите тесто на клецки. В котле разогрейте масло и обжарьте кубики копченой подбрюшины до золотистой корочки. Добавьте лук и жарьте до прозрачности. Добавьте молотую копченую паприку и быстро перемешайте, чтобы не подгорела. Затем добавьте молотую сладкую паприку. Залейте в котел похлебку или воду. Добавьте телячьи ребра и грудинку. Доведите до кипения и варите час. Добавьте отборную свинину, специи, острый соус и сухой красный перец. Тогда вбросьте порезанную морковь, картофель и сладкий перец. Варите до готовности овощей. Добавьте засахаренные помидоры. "Ощипывая" с шарика теста кусочки, вбрасывайте их в кастрюлю — так получаются щипанные клецки. Варите до готовности. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

Время приготовления может варьироваться в зависимости от типа мяса и овощей. Количество продуктов подбирайте так, чтобы получился очень густой суп. Также мы рассказывали, как вкусно приготовить печень.