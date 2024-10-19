Оливье "по-богатому": как приготовить роскошную закуску из скучного салата (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Этот салат можно приготовить очень оригинально и вкусно
Оливье для многих – любимая закуска в холодное время. Мы делились интересным "деревенским" рецептом. Теперь рассказываем, как приготовить его "по-богатому".
В составе этого салата красная рыба, а порции украшены красной икрой. Обязательно приготовьте, если хотите поразить гостей или порадовать себя чем-то особенно вкусным. Рецептом поделился ресторатор Виктор Михайлов на своем кулинарном ютуб-канале.
Ингредиенты:
- картофель — 5 шт
- морковь — 3 шт
- огурец свежий — 2 шт
- яйца — 3 шт
- лосось слабосоленый — 200 г
- красная икра
- горошек консервированный или отварной
- соль и перец по вкусу
Для майонеза:
- яйца — 2 шт
- оливковое масло — 300 мл
- горчица – 1 ч. л.
- лимонный сок – 2 ч. л.
Способ приготовления:
- Отвариваем до готовности картофель, морковь и яйца. Охлаждаем, чистим овощи от кожуры и яйца от скорлупы. Огурцы чистим от кожуры.
- Для майонеза отделяем белки от желтков, перекладываем их в миску. Добавляем лимонный сок и горчицу, добавляем щепотку соли.
- Начинаем перемешивать будущий майонез, постепенно приливая масло. Лучше всего — лить ее тонкой струйкой в процессе вмешательства. Так, перемешивая майонез и эмульгируя, вливаем все масло.
- Картошку, яйца, морковь и огурцы нарезаем одинаковыми небольшими кубиками. Рыбу тоже нарезаем.
- Переводим все в одну миску. Добавляем горошек. Соединяем все ингредиенты и заправляем майонезом.
Для особо красивой подачи кулинары на видео использовали кулинарные кольца. Салат украсили свежей зеленью и красной икрой. А если "оливье" вам совсем надоело, приготовьте "Киевский" салат.