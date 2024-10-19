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Оливье "по-богатому": как приготовить роскошную закуску из скучного салата (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Роскошный рецепт с лососем
Роскошный рецепт с лососем

Этот салат можно приготовить очень оригинально и вкусно

Оливье для многих – любимая закуска в холодное время. Мы делились интересным "деревенским" рецептом. Теперь рассказываем, как приготовить его "по-богатому".

В составе этого салата красная рыба, а порции украшены красной икрой. Обязательно приготовьте, если хотите поразить гостей или порадовать себя чем-то особенно вкусным. Рецептом поделился ресторатор Виктор Михайлов на своем кулинарном ютуб-канале.

Ингредиенты:

  • картофель — 5 шт
  • морковь — 3 шт
  • огурец свежий — 2 шт
  • яйца — 3 шт
  • лосось слабосоленый — 200 г
  • красная икра
  • горошек консервированный или отварной
  • соль и перец по вкусу

Для майонеза:

  • яйца — 2 шт
  • оливковое масло — 300 мл
  • горчица – 1 ч. л.
  • лимонный сок – 2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Отвариваем до готовности картофель, морковь и яйца. Охлаждаем, чистим овощи от кожуры и яйца от скорлупы. Огурцы чистим от кожуры.
  2. Для майонеза отделяем белки от желтков, перекладываем их в миску. Добавляем лимонный сок и горчицу, добавляем щепотку соли.
  3. Начинаем перемешивать будущий майонез, постепенно приливая масло. Лучше всего — лить ее тонкой струйкой в процессе вмешательства. Так, перемешивая майонез и эмульгируя, вливаем все масло.
  4. Картошку, яйца, морковь и огурцы нарезаем одинаковыми небольшими кубиками. Рыбу тоже нарезаем.
  5. Переводим все в одну миску. Добавляем горошек. Соединяем все ингредиенты и заправляем майонезом.

Для особо красивой подачи кулинары на видео использовали кулинарные кольца. Салат украсили свежей зеленью и красной икрой. А если "оливье" вам совсем надоело, приготовьте "Киевский" салат.

Теги:
#Рецепт #Салат #Лосось #Оливье #Закуска