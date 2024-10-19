Оливье "по-богатому": как приготовить роскошную закуску из скучного салата (видео)

Этот салат можно приготовить очень оригинально и вкусно

Оливье для многих – любимая закуска в холодное время. Мы делились интересным "деревенским" рецептом. Теперь рассказываем, как приготовить его "по-богатому".

В составе этого салата красная рыба, а порции украшены красной икрой. Обязательно приготовьте, если хотите поразить гостей или порадовать себя чем-то особенно вкусным. Рецептом поделился ресторатор Виктор Михайлов на своем кулинарном ютуб-канале.

Ингредиенты:

картофель — 5 шт

морковь — 3 шт

огурец свежий — 2 шт

яйца — 3 шт

лосось слабосоленый — 200 г

красная икра

горошек консервированный или отварной

соль и перец по вкусу

Для майонеза:

яйца — 2 шт

оливковое масло — 300 мл

горчица – 1 ч. л.

лимонный сок – 2 ч. л.

Способ приготовления:

Отвариваем до готовности картофель, морковь и яйца. Охлаждаем, чистим овощи от кожуры и яйца от скорлупы. Огурцы чистим от кожуры. Для майонеза отделяем белки от желтков, перекладываем их в миску. Добавляем лимонный сок и горчицу, добавляем щепотку соли. Начинаем перемешивать будущий майонез, постепенно приливая масло. Лучше всего — лить ее тонкой струйкой в процессе вмешательства. Так, перемешивая майонез и эмульгируя, вливаем все масло. Картошку, яйца, морковь и огурцы нарезаем одинаковыми небольшими кубиками. Рыбу тоже нарезаем. Переводим все в одну миску. Добавляем горошек. Соединяем все ингредиенты и заправляем майонезом.

Для особо красивой подачи кулинары на видео использовали кулинарные кольца. Салат украсили свежей зеленью и красной икрой. А если "оливье" вам совсем надоело, приготовьте "Киевский" салат.