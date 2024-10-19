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Берем три яйца, несколько яблок – и пирог на столе: идеальная выпечка, можно смешать, пока гости разуваются (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Пирог получается очень ароматным
Пирог получается очень ароматным. Фото Скриншот из видео

Великолепный рецепт пирога с яблоками

Яблочная выпечка – это сезонная вкуснятина, которая придает жилищу осеннего аромата и атмосферы. Мы рассказывали, как приготовить ленивые булочки с яблоками. Теперь делимся рецептом самого простого яблочного пирога, тающего во рту.

Это просто невероятно быстрый и простой рецепт шарлотки с яблоками. Это так быстро, что вы можете замешать тесто, пока гости разуваются. В кулинарном видео на ютуб-канале Lecker mit Kristy показали, как испечь яблочный пирог с большим количеством яблок.

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 150 г сахара (6 ст.л.)
  • 1 чайная ложка ванили
  • 100 граммов сливочного масла (7 столовых ложек)
  • 100 граммов йогурта (4,5 столовых ложки)
  • 240 граммов муки (1,5 стакана + 1 ст.л.)
  • 10 грамм разрыхлителя (2 чайные ложки)
  • 4 яблока
  • несколько ложек абрикосового джема

Способ приготовления:

  1. Соединяем яйца с сахаром и ванильным экстрактом. Вмешиваем мягкое сливочное масло и йогурт.
  2. Вымешиваем будущее тесто в гладкую массу. Просеиваем в тесто муку вместе с разрыхлителем.
  3. Яблоки чистим от кожуры и нарезаем большими кусочками. Сбрызгиваем лимонным соком, чтобы яблоки не потемнели.
  4. Выкладываем две трети яблок в форму для запекания, застеленную пергаментом. Остальную треть яблок выкладываем на тесто и запекаем в духовке при 180°C 40 минут.

Еще горячий пирог смазываем абрикосовым джемом. Он очень ароматный и вкусный. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитный яблочный торт.

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Пирог #Выпечка