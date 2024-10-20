Котлеты, которые не нужно жарить: чудо-рецепт, с которым блюдо получается фантастически сочным (видео)

Гора котлет легко и быстро

Иногда становится трудно придумывать новые блюда на каждый день. Мы рассказывали, как вкусно приготовить печень. Теперь делимся рецептом очень сочных котлет, которые даже не нужно жарить, ведь они готовятся в духовке.

Котлетки получаются очень нежными и сочными. Рецептом поделились на ютуб-канале "Готовим вкусно".

Ингредиенты:

600 г фарша

0,5 луковицы

3 кусочка белого хлеба, или батона

150 мл молока

1 яйцо

соль, перец, специи по вкусу

Способ приготовления:

Прежде всего, нужно замочить в молоке белый хлеб или батон. Мелко нарезаем половину луковицы. В фарш добавляем нарезанный лук, молотый перец, ваши любимые специи и соль. Также добавляем одно яйцо и отжатый замоченный в молоке хлеб или батон. Тщательно перемешиваем фарш руками и формируем котлетки желаемого размера. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем котлетки в разогретой до 200 градусов духовке примерно 25-30 минут.

Эти котлетки получаются очень сочными, нежными, ароматными и вкусными. Они подойдут к любому гарниру, но стоит приготовить их с нежнейшим картофельным пюре.