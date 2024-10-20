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Котлеты, которые не нужно жарить: чудо-рецепт, с которым блюдо получается фантастически сочным (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Особенно аппетитные котлеты в духовке
Особенно аппетитные котлеты в духовке. Фото today.ua

Гора котлет легко и быстро

Иногда становится трудно придумывать новые блюда на каждый день. Мы рассказывали, как вкусно приготовить печень. Теперь делимся рецептом очень сочных котлет, которые даже не нужно жарить, ведь они готовятся в духовке.

Котлетки получаются очень нежными и сочными. Рецептом поделились на ютуб-канале "Готовим вкусно".

Ингредиенты:

  • 600 г фарша
  • 0,5 луковицы
  • 3 кусочка белого хлеба, или батона
  • 150 мл молока
  • 1 яйцо
  • соль, перец, специи по вкусу

Способ приготовления:

  1. Прежде всего, нужно замочить в молоке белый хлеб или батон. Мелко нарезаем половину луковицы.
  2. В фарш добавляем нарезанный лук, молотый перец, ваши любимые специи и соль. Также добавляем одно яйцо и отжатый замоченный в молоке хлеб или батон.
  3. Тщательно перемешиваем фарш руками и формируем котлетки желаемого размера. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем котлетки в разогретой до 200 градусов духовке примерно 25-30 минут.

Эти котлетки получаются очень сочными, нежными, ароматными и вкусными. Они подойдут к любому гарниру, но стоит приготовить их с нежнейшим картофельным пюре.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Духовка #Фарш #Котлеты