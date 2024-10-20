Котлеты, которые не нужно жарить: чудо-рецепт, с которым блюдо получается фантастически сочным (видео)
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Гора котлет легко и быстро
Иногда становится трудно придумывать новые блюда на каждый день. Мы рассказывали, как вкусно приготовить печень. Теперь делимся рецептом очень сочных котлет, которые даже не нужно жарить, ведь они готовятся в духовке.
Котлетки получаются очень нежными и сочными. Рецептом поделились на ютуб-канале "Готовим вкусно".
Ингредиенты:
- 600 г фарша
- 0,5 луковицы
- 3 кусочка белого хлеба, или батона
- 150 мл молока
- 1 яйцо
- соль, перец, специи по вкусу
Способ приготовления:
- Прежде всего, нужно замочить в молоке белый хлеб или батон. Мелко нарезаем половину луковицы.
- В фарш добавляем нарезанный лук, молотый перец, ваши любимые специи и соль. Также добавляем одно яйцо и отжатый замоченный в молоке хлеб или батон.
- Тщательно перемешиваем фарш руками и формируем котлетки желаемого размера. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем котлетки в разогретой до 200 градусов духовке примерно 25-30 минут.
Эти котлетки получаются очень сочными, нежными, ароматными и вкусными. Они подойдут к любому гарниру, но стоит приготовить их с нежнейшим картофельным пюре.