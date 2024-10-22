Усе змішали — і в духовку: цей маківник ви захочете готувати знову й знову (відео)

Таку випічку можна приготувати на стіл гостям або порадувати сім'ю у вихідний день

З маку можна приготувати безліч смачних страв, найпопулярнішими із яких напевно є булочки та млинці з маком. Однак не обов'язково довго стояти на кухні, щоб насолодитися випічкою з цими зернятками, адже існують рецепти, за якими просто потрібно змішати усі інгредієнти та спекти смакоту.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом маківника, який виходить пухким та смачним. А опублікували його на YouTube-каналі "Лілія Цвіт".

Як приготувати маківник

Інгредієнти на форму 25×35 см:

(склянка об'ємом 250 мл)

Тісто:

яйця -3 шт.;

цукор — 1 скл.;

молоко — 1/2 скл.;

олія — 1/2 скл.;

мак — 1 скл.;

манна крупа — 1 скл.;

борошно — 1 скл.;

розпушувач — 1 пак. (10 г);

Сироп:

цукор — 1/2 скл.;

вода — 1 скл.;

Крем:

сметана — 200 г;

цукрова пудра — 1 ч.л.;

ванільний цукор — 1 пак. (8 г)

Спосіб приготування:

1.Яйця збити з цукром до утворення світлої пишної маси.

2.Додати молоко, олію, всипати сухий не мелений мак та манну крупу, ретельно перемішати.

3.Додати борошно та розпушувач, замісити тісто.

4.Вилити тісто у застелену пергаментом форму для випічки.

5.Випікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.

6.У готовому пирозі зробити проколи шпажками, щоб краще увібрався сироп.

7.Для приготування сиропу з'єднати цукор та воду, довести до кипіння на вогні та проварити ще протягом семи хвилин.

8.Після охолодження сиропу щедро просочити ним пиріг.

9.З'єднати сметану, цукрову пудру та ванільний цукор.

10.Змастити пиріг сметанною помадкою, присипати горішками та залишити на 5-6 годин.