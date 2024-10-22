Все смешали — и в духовку: этот маковник вы захотите готовить снова и снова (видео)

Такую выпечку можно приготовить на стол гостям или порадовать семью в выходной день

Из мака можно приготовить множество вкусных блюд, популярными из которых наверняка являются булочки и блины с маком. Однако не обязательно долго стоять на кухне, чтобы насладиться выпечкой с этими зернышками, ведь существуют рецепты, по которым просто нужно смешать все ингредиенты и испечь вкуснятину.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом маковника, который получается рыхлым и вкусным. А опубликовали его на YouTube-канале "Лилия Цвит".

Как приготовить маковник

Ингредиенты на форму 25×35 см:

(стакан объемом 250 мл)

Тесто:

яйца – 3 шт.;

сахар — 1 ст.;

молоко — 1/2 ст.;

масло — 1/2 ст.;

мак – 1 ст.;

манная крупа — 1 ст.;

мука — 1 ст.;

разрыхлитель — 1 пак. (10 ч);

Сироп:

сахар — 1/2 ст.;

вода — 1 ст.;

Крем:

сметана — 200 г;

сахарная пудра — 1 ч.л.;

ванильный сахар — 1 пак. (8 ч)

Способ приготовления:

1.Яйца взбить с сахаром до образования светлой пышной массы.

2. Добавить молоко, масло, всыпать сухой не молотый мак и манную крупу, тщательно перемешать.

3.Добавить муку и разрыхлитель, замесить тесто.

4. Вылить тесто в застеленную пергаментом форму для выпечки.

5. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

6.В готовом пироге сделать проколы шпажками, чтобы лучше впитался сироп.

7.Для приготовления сиропа соединить сахар и воду, довести до кипения на огне и проварить в течение семи минут.

8. После охлаждения сиропа щедро пропитать им пирог.

9.Соединить сметану, сахарную пудру и ванильный сахар.

10. Смазать пирог сметанной помадкой, присыпать орешками и оставить на 5-6 часов.