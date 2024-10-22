Все смешали — и в духовку: этот маковник вы захотите готовить снова и снова (видео)
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Такую выпечку можно приготовить на стол гостям или порадовать семью в выходной день
Из мака можно приготовить множество вкусных блюд, популярными из которых наверняка являются булочки и блины с маком. Однако не обязательно долго стоять на кухне, чтобы насладиться выпечкой с этими зернышками, ведь существуют рецепты, по которым просто нужно смешать все ингредиенты и испечь вкуснятину.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом маковника, который получается рыхлым и вкусным. А опубликовали его на YouTube-канале "Лилия Цвит".
Как приготовить маковник
Ингредиенты на форму 25×35 см:
(стакан объемом 250 мл)
Тесто:
- яйца – 3 шт.;
- сахар — 1 ст.;
- молоко — 1/2 ст.;
- масло — 1/2 ст.;
- мак – 1 ст.;
- манная крупа — 1 ст.;
- мука — 1 ст.;
- разрыхлитель — 1 пак. (10 ч);
Сироп:
- сахар — 1/2 ст.;
- вода — 1 ст.;
Крем:
- сметана — 200 г;
- сахарная пудра — 1 ч.л.;
- ванильный сахар — 1 пак. (8 ч)
Способ приготовления:
1.Яйца взбить с сахаром до образования светлой пышной массы.
2. Добавить молоко, масло, всыпать сухой не молотый мак и манную крупу, тщательно перемешать.
3.Добавить муку и разрыхлитель, замесить тесто.
4. Вылить тесто в застеленную пергаментом форму для выпечки.
5. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.
6.В готовом пироге сделать проколы шпажками, чтобы лучше впитался сироп.
7.Для приготовления сиропа соединить сахар и воду, довести до кипения на огне и проварить в течение семи минут.
8. После охлаждения сиропа щедро пропитать им пирог.
9.Соединить сметану, сахарную пудру и ванильный сахар.
10. Смазать пирог сметанной помадкой, присыпать орешками и оставить на 5-6 часов.