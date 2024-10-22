Раз-два – и блюдо на столе: как приготовить закуску из лаваша со скумбрией (видео)
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Яркий, аппетитный и вкусный рулет
Скумбрия является довольно популярной рыбой на украинском рынке, ведь она вкусная, полезная и относительно недорогая. Скумбрию коптят, запекают, маринуют и даже фаршируют.
Сегодня хотим поделиться рецептом вкусной закуски из этой рыбы. Готовится она легко, но нравится многим и быстро исчезает со стола, информируют на Instagram-странице "katarina_movchan".
Как приготовить скумбрию в лаваше
Ингредиенты:
- 1 скумбрия;
- 1 лаваш;
- 2 средних помидора;
- 1 большой лук или 2 маленьких;
- 2 ст.л сока лимона;
- 1 ч.л горчицы;
- 2 ст.л растительного масла;
- 2 ст.л соевого соуса;
- сушеный орегано по вкусу;
Способ приготовления:
1.Скумбрию раздалить, удалить кости из филе.
2.Смешать масло, соевый соус, сок лимона и горчицу.
3.Половиной маринада смазать рыбу, посыпать орегано и оставить на 10 минут.
4.На разогретой сухой сковороде обжарить скумбрию с обеих сторон, примерно по 5-7 минут.
5. Лаваш разрезать на две части и смазать второй половиной маринада.
6.На край лаваша выложить порезанный помидор и лук, далее скумбрию.
7. После этого обжарить рыбу в лаваше на сухой сковороде или гриле до золотистости.